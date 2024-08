La "principessa" Sandra Martinez con la Ferrari e la Bentley contraffatte non paga 600 multe a Roma

Il sequestro della Polizia Locale di Roma ha riguardato una Bentley Continental e una Ferrari California, entrambe risultate con documenti e targhe contraffatte. Ad usarle una certa Sandra Martinez, 49 anni, nata in Germania, residente a Dubai e installatasi nella Capitale qualche anno fa prendendo in affitto una lussuosa dependance in una villa di Trastevere che appartiene alla regina dei salotti romani Guya Sospisio. A quanto pare la Martinez si presenta come "l'imperatrice del casato di Glodeni" registrato in Libano nel febbraio 2024. Di radici non molto profonde, insomma. A bordo delle sue Bentley Continental cabrio e una Ferrari California, la sedicente ìmperatrice ha compiuto oltre 600 violazioni non pagate al codice della strada, la maggior parte per accesso alla ZTL non autorizzato.

L'indagine è partita da un’accurata attività investigativa, iniziata da un controllo di polizia stradale che ha dovuto ricostruire anche attraverso le banche dati internazionali le irregolarità delle auto, le cui targhe sono scadute perché radiate dalla circolazione. Alla fine ne è venuto fuori un vero e proprio appostamento nelle fasce orarie e presso i varchi di accesso Ztl, dove alla fine la Martinez è stata intercettata con la Bentley Continental la cui targa è in realtà di un autocarro tedesco, senza revisione e con i documenti oramai non più validi. La Ferrari California, invece, non è mai stata immatricolata in Italia, aveva una targa austriaca scaduta di validità e niente assicurazione. Sono state notificate una serie di multe per circa 100.000 euro, e la la denuncia per reato di atti falsi e truffa aggravata, nonché il sequestro e la confisca delle due auto