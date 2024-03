Costo dell'assicurazione RC: Napoli la provincia più cara, aumenti medi di oltre il 10% nel 2024

Il costo medio delle polizze Rc auto in Italia è salito del +10,5% in due anni, superando i 500 euro in alcune province. Confronto con i prezzi all'estero e cause dell'incremento.

Il costo medio della Rc auto in Italia è in costante aumento, con un incremento del +10,5% negli ultimi due anni. Secondo i dati di Federcazzorrieri, il costo annuale medio è ora di 389 euro, rispetto ai 352 euro del 2022. Questo significa un maggior esborso per gli automobilisti italiani, che pagano di più rispetto a tedeschi e spagnoli ma meno rispetto a francesi e inglesi.

La situazione all'estero è altrettanto variabile: la polizza costa meno di 150 euro all'anno in Grecia, Polonia e Ungheria, mentre in Russia bastano 72 euro. Negli Stati Uniti, invece, si arriva fino a 1.850 euro per una copertura completa.

Le cause di questo aumento sono da ricercare principalmente nei rincari dei pezzi di ricambio per le automobili, che hanno comportato un incremento dei costi per le compagnie di assicurazioni. Questo ha portato a una riduzione generalizzata della incidentalità stradale ma a un aumento delle tariffe Rc auto.

In Italia, città come Napoli, Prato e Caserta registrano polizze che superano quota 500 euro all'anno. La Toscana piazza ben 6 città nella top ten dei costi più elevati, mentre Enna risulta essere la provincia più conveniente, con una tariffa annua di 287 euro.