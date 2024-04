Nuova FIAT 600 (meglio della 500X?) | PROVA STRUMENTALE [VIDEO]

La Fiat 600 ha davanti a sé un compito non facile, raccogliere il testimone di un modello che ha fatto grandi numeri - la 500X. L'abbiamo portata nella versione elettrica in pista per i rilievi strumentali e le nostre considerazioni

di Matteo Valenti







Da grandi nomi derivano grandi responsabilità. La Fiat 600 è chiamata a raccogliere l'eredità, molto pesante, della 500X. Ed è pronta a farlo tirando una bella riga sopra al proprio passato. Perché la nuova 600 non condivide più nemmeno una vite con la base meccanica della sua progenitrice. Nasce sulla versione, recentemente aggiornata, della piattaforma Cmp nata in seno a PSA ed evoluta da Stellantis. Per questo non viene più costruita in Basilicata, a Melfi, ma in Polonia, nello stabilimento di Tychy, come le sue consorelle Jeep Avenger e Alfa Romeo Milano.

La nuova Fiat 600 è prodotta in Polonia

Dimensioni e aggiornamenti rispetto alla 500X La 600 è più compatta nelle dimensioni - la lunghezza è inferiore di 8 cm rispetto alla 500X - ma riesce a offrire un'abitabilità quasi comparabile. Anche il baule è paragonabile a quello della sua antenata e, infatti, non brilla per capacità. Tutti nuovi gli interni, che seguono l'impostazione della 500 elettrica non solo a livello di stile, ma anche per quanto riguarda il comparto tecnologico, finalmente al passo coi tempi.

Gli interni della nuova Fiat 600 (Versione RED)