Il graffito anti-autovelox, in Liguria li segnalano cosi

Gli autovelox in Liguria vengono segnalati con dei graffiti molto particolari sull’asfalto. Partita la caccia all’artista

In Liguria è ormai già da tempo che si combatte la lotta agli autovelox, che spuntano come funghi su tutte le strade della regione. Adesso la vicenda è passata ad un livello superiore, che ha un qualcosa di artistico, mettiamola così. Nel tratto dell’Aurelia sono infatti apparsi sul manto stradale dei disegni molto particolari. L’intenzione non è quella di decorare o vandalizzare ma segnalare la presenza dei dispositivi.