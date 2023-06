F1 GP Canada: vince Verstappen, Alonso P2 e Hamilton P3. Ferrari buon passo gara

Il GP del Canada viene vinto da Verstappen, con secondo Alonso e Hamilton in terza posizione. Ferrari in quarta e quinta posizione, Albon P7!

di Luca Labate

IG: lucalabate

FB: Luca Labate





Il GP di Canada si è appena concluso con la vittoria di Max Verstappen, subito dopo di lui - a circa 8 secondi di distanza - Alonso e al terzo gradino del podio Hamilton. Il Gran Premio del Canada ha visto, ancora una volta, un'ottima Red Bull con l'olandese, il quale raggiunge ben 41 vittorie in carriera e raggiunge lo stesso numero di Ayrton Senna. Fernando Alonso si aggiudica la seconda posizione e, con un Hamilton arrivato in terza posizione, la lotta tra i due ha ravvivato un po' la gara nelle prime posizioni. Le Ferrari di Leclerc e Sainz, partite in mezzo alla griglia, sono riuscite a risalire in quarta e quinta posizione, grazie al buon passo gara e, soprattutto, alla gestione delle gomme. Driver of The Day va assolutamente ad Albon che si aggiudica la settima posizione. Delusione per Perez che conclude in sesta posizione, il messicano non è riuscito a sfruttare a pieno la propria Red Bull. Infine, concludono le prime 10 posizioni: Ocon in P8, Stroll P9 e Bottas P10.

Risultati del GP Canada 2023 Verstappen (Red Bull) Alonso (Aston Martin) Hamilton (Mercedes) Leclerc (Ferrari) Sainz (Ferrari) Perez (Red Bull) Albon (Williams) Ocon (Alpine) Stroll (Aston Martin) Bottas (Alfa Romeo) Piastri (McLaren) Gasly (Alpine) Norris (McLaren) Tsunoda (AlphaTauri) Hulkenberg (Haas) Zhou (Alfa Romeo) Magnussen (Haas) De Vries (AlphaTauri) Russell (RIT) (Mercedes) Sargeant (RIT) (Williams)

GP Canada, la cronaca in diretta 21:40 Vince Verstappen, secondo Alonso e terzo Hamilton. Ferrari in quarta e quinta posizione con Leclerc e Sainz, Perez sesto. Albon in P7, grande gara per lui. Conclude la top 10 con Ocon in P8, Norris in P9 e Stroll in P10 21:34 Continua la lotta per la settima posizione per Albon, attaccato da Ocon e Norris. Le prime sei posizioni sembrano ormai essere salde a due giri dal termine 21:27 Le posizioni dei primi 10 piloti sembrano essere stabili e, con 7 giri al termine, Verstappen è in completa gestione 21:20 Tra Alonso e Hamilton il distacco è di appena due secondi. In settima posizione Albon, che sta difendendo l'ottima posizione da Ocon e Bottas 21:17 Problemi per Russell, rientra nei box la Mercedes 21:12 Il vento in Canada sembra che si stia alzando, il circuito sembra essere ricoperto da qualche nuvola 21:06 Russell riesce a recuperare fino all'ottava posizione, grazie anche ai vari pit-stop di qualche giro fa. L'inglese è in rimonta dopo l'errore all'inizio della gara 21:01 Alonso entra ai box al 41esimo giro per montare gomma dura, stessa cosa per Verstappen al giro dopo per montare gomma media 21:00 Secondo pit-stop per Hamilton al 40esimo giro per montare gomma media, rientra al terzo posto 20:58 rientra anche Leclerc al 39esimo giro per montare gomma dura, le due Ferrari riescono a stare davanti a Perez e confermare la quarta e quinta posizione 20:56 Sainz rientra al 38esimo giro per montare gomma dura. Penalizzato di 5 secondi Norris 20:54 Più di metà gara è stata svolta, grande sopresa per le Ferrari che dopo 36 giri riesce a sfruttare la gomma media. A differenza degli altri che ha effettuato almeno un pit stop per montare gomma dura. Perez entra ai box al 38esimo giro per montare la gomma media 20:48 Hulkenberg rientra al 31esimo giro per montare gomme dure 20:43 Giro 28; Stroll entra ai box per montare nuovamente gomma dura 20:38 La gommamedia delle Ferrari, nonostante siano passati 23 giri, sembra reggere e i tempi sono molto buoni per la SF-23 20:36 Alonso supera Hamilton e prende la seconda posizione 20:32 Hamilton e Norris investigati per Unsafe release 20:29 Semaforo verde, posizioni invariate tra i piloti 20:21 Tutti sono rientrati ai box tranne Leclerc, Sainz, Perez, Magnussen e Bottas 20:20 Problemi per Russell, Safety Car; L'inglese era fuori traiettoria e prende il muro. Entra al 12esimo giro Verstappen, Haimilton e Alonso nei box per montare gomma dura 20:19 Hulkenberg ai box all'11 giro. Norris sale in settima e subito dopo prova Leclerc a prendere la posizione 20:14 La Virtual è finita, tante lotte in corso. Alonso/Hamilton e un gruppetto per la settima posizione che comprende, Hulkenberg, Norris, Leclerc, Albon, Sainz e Perez. 20:14 Virtual Safety Car, Sargeant si è fermato 20:11 Le gomme sembrano subire più degrado rispetto alle prove libere, i prossimi giri saranno cruciali per il consumo. 20:08 Verstappen riesce a distanziare di 1,2 secondi Hamilton; tutti i piloti sono stati attenti a non prendersi rischi in curva 1 20:00 Semaforo verde, Buono spunto di verstappen, Alonso infilato subito da Hamilton. Battaglia tra Verstappen e Sainz, dove lo spagnolo prende la posizione del messicano e Magnussen che rischia di tamponare i due. 19:41 Sembra che i meccanici Ferrari abbiano risolto il problema del fondo, riscontrato nella parte posteriore. I meccanici hanno sostituito il pezzo del fondo, nella parte posteriore. 19:34 Problemi alla vettura di Leclerc, i meccanici Ferrari stanno riparando una parte del fondo in griglia. 19:30 Manca poco meno di mezz'ora all'inizio del GP del Canada, il cielo sembra essere chiaro e la temperatura dell'aria è di circa 21 gradi. Le precipitazioni, per ora, riportano il 20% di probabilità di pioggia.