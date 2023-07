F1 GP Belgio. Incidente con Perez, Hamilton:"Sono un pilota: se c'è uno spazio, mi butto"

Mercedes ha concluso la Sprint di F1 del GP del Belgio in 7° e 8° posizione ma non si è risparmiata una buona dose di dramma. Mentre Russell si è limitato a cercare di risalire più posizioni possibile fermandosi all'ottava e prendendo l'ultimo punto disponibile, che comunque si rivela un bel bottino per la Freccia d'Argento, Lewis Hamilton ha cercato di fare di più.

Dimostrando una classe senza eguali guidando sul bagnato come il sette volte campione del mondo che è, Hamilton ha eseguito una performance magistrale che ha rivelato anche la cattiveria agonistica tipica di un purosangue delle corse, prendendo un rischio che alla fine si è trasfromato in penalità. L'inglese si è lanciato su Perez e lo ha sorpassato con grinta. Peccato che nella foga abbia perso il grip, come può succedere in condizioni estreme come quelle di questa Sprint belga, e si è schiantato contro la fiancata della Red Bull, ottenendo la posizione in pista ma 5 secondi di penalità che lo hanno relegato in settima piazza.

"Riguardando quanto è avvenuto in pista, a me sembra un incidente di gara ma loro evidentemente l'hanno valutato in un modo diverso, - ha storto il naso Hamilton, ben abituato ad un tempo e a degli scontri più agguerriti di quelli tollerati da questi commissari. - Certo è che le condizioni non hanno aiutato. Erano le più difficili che si potessero trovare. Ovviamente non volevo andargli contro ma sono un pilota: se c'è uno spazio, io mi butto. Quello spazio l'ho visto e ho provato a superarlo in modo pulito ed essere corretto ma purtroppo non sono riuscito ad evitare il contatto".

"Penso che l'ottavo posto fosse il massimo che potessimo sperare di ottenere da questa Sprint più corta, - ha sentenziato Russell. - La macchina era velocissima, avremmo potuto ambire a stare dietro Max, in seconda posizione ma questo è quello che ti ritrovi quando fai una brutta qualifica. Comunque i punti che abbiamo portato a casa sono molto utili per il team".