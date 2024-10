Attenzione alle false assicurazioni a basso costo, le truffe continuano

Sta sollevando molta preoccupazione un nuovo tipo di truffa online che coinvolge gli automobilisti alla ricerca di una polizza assicurativa: il tutto parte da una indagine dei Carabinieri di San Lorenzo Dorsino (TN) che hanno smascherato una nuova forma di truffa online, coinvolgendo un uomo e una donna residenti in Campania, entrambi di 30 anni, accusati di aver orchestrato una frode ai danni di un ignaro quarantenne trentino. Fingendosi dipendente di una nota compagnia assicurativa, il truffatore ha pubblicato un annuncio online con una proposta allettante: un’assicurazione auto a prezzi stracciati per veicoli di piccola cilindrata.

L'offerta era molto conveniente, circa 800 euro per un'assicurazione completa e, attratto dalla cifra molto bassa la vittima ha contattato il falso assicuratore e, convinto di aver trovato un affare, ha seguito tutte le indicazioni fornite. Ha quindi inviato i propri documenti e un bonifico; dopo qualche giorno, non vedendo arrivare alcun documento, il quarantenne ha provato a ricontattare il sedicente assicuratore, solo per scoprire che il numero di telefono non era più attivo.

L'episodio ha acceso i riflettori su un fenomeno preoccupante che sembra essere in forte crescita. Le forze dell'ordine invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a verificare sempre l'affidabilità delle fonti prima di procedere con pagamenti online, soprattutto in casi di offerte troppo vantaggiose

Le cautele da prendere sono poche e rapide: controllare sul registro dell'IVASS se l'impresa pubblicizzata risulta essere compresa fra quelle autorizzate (sia italiane sia straniere); È possibile - come nel caso della denuncia - che il sedicente "assicuratore" si spacci per un agente di un'azienda accreditata, e in questo caso basta un controllo presso l'assistenza clienti della Compagnia. Non inviare bonifici (in particolare bonifici istantanei, che sono irrevocabili) a conti correnti che non siano intestati alle Compagnie di assicurazione, che di regola non utilizzano mai questo sistema ma impiegano sistemi di incasso attraverso le carte di credito. Diffidare sempre in caso di offerte economiche palesemente troppo basse; è facile farsi un'idea dei prezzi delle polizze correnti usando uno dei numerosi comparatori online.