Coppa Milano-Sanremo, XI Rievocazione Storica a fine marzo

Siamo in pieno inverno, ma le pregiate vetture storiche che ambiscono alla Milano-Sanremo scaldano già i propri motori, pensando all’appuntamento di fine marzo, per la rievocazione 2019 della gara più antica d’Italia. Molti gli equipaggi italiani e stranieri fatti da gentlemen drivers che si stanno iscrivendo, alla cosiddetta “Signora” delle gare. Appuntamento dal 28 al 30 marzo 2019, con numerose novità logistiche e sportive, a dare ulteriore lustro e anche vitalità ad un pezzo di storia del motorismo tricolore che non tutti conoscono, a dovere.

Da Monza a Montecarlo

Il percorso è di circa 700 chilometri, snodato tra Lombardia, Piemonte e Liguria, per terminare nel Principato di Monaco. La partecipazione, come sempre, è a numero chiuso: ammesse al massimo 100 auto, costruite tra il 1906 e il 1976. Nell’ambito dell’undicesima Rievocazione Storica si terrà anche la “Coppa delle Dame”. Rispetto allo scorso anno si attraversano molti più centri abitati, tra cui Vigevano, Alessandria, Novi Ligure (passaggio al Museo dei Campionissimi in occasione del centenario di Fausto Coppi) Finale Ligure, Albenga e Loano, così da dare spazio e punti di contatto agli appassionati.

Competizione milanese

Le prove cronometrate sono ben 90, oltre alle 6 prove di media con rilevamenti intermedi. Novità di questa edizione è l’inserimento della classe di regolarità turistica, aperta a vetture di interesse storico costruite fino al 1990, che si svolgerà lungo lo stesso percorso ma con un totale di 50 prove cronometrate complessive. Dopo molti anni Milano torna nell’olimpo del Motorsport internazionale. Venerdì 1 febbraio la città ospiterà una delle tappe di avvicinamento al Rallye Monte-Carlo Historique, con il supporto, in occasione del suo 115° anniversario, dell’Automobile Club Milano. Proprio questo asse, Milano-Monaco, si rinnoverà a fine marzo: dopo l’arrivo nella Città dei Fiori, la Coppa si trasferirà a Montecarlo per gala e cerimonia finale. Raro, per non dire unico esempio che lega l’Autodromo Nazionale di Monza al Principato, la Coppa partirà dalla sede storica AC Milano di Corso Venezia, come accadeva nei gloriosi anni ’50 e ’60.

Programma

Giovedì 28 marzo 2019 degli equipaggi sono in Autodromo, per le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi in pista e la parata inaugurale. Si svolgerà anche un Tribute alla Coppa Milano - Sanremo riservato a 50 vetture di interesse storico (costruite tra il 1906 e il 1976). Dopo un passaggio nel centro di Monza, le auto saranno a Milano per un “défilé” nel Quadrilatero della moda, lungo via Montenapoleone, dove saranno ufficialmente presentate al pubblico. Venerdì 29 marzo, dal centro cittadino, gli equipaggi si avviano per i quasi 700 chilometri di gara. La prima giornata terminerà a Rapallo, dopo aver attraversato paesaggi del suggestivo entroterra ligure, lombardo e piemontese, luoghi da sempre ambiti, per gli amanti della regolarità classica e del turismo. Il 30 marzo sfida definitiva: da Rapallo a Sanremo con le ultime prove speciali in vista del traguardo che dovrebbe essere raggiunto, dalle prime vetture, a metà pomeriggio.

Iscrizioni

Saranno ammesse le vetture costruite dal 1906 al 1976, munite o di passaporto F.I.V.A, o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca. Per la regolarità turistica saranno ammesse le vetture di interesse storico costruite dal 1906 al 1990. Le iscrizioni alla Milano-Sanremo sono aperte fino al 1 marzo 2019. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa usando anche il sito ufficiale: www.milano-sanremo.it