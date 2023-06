Rapine con l'auto wrappata, si spacciano per Carabinieri

I quattro ladri arrestati sfruttavano la tecnica del wrapping per cambiare colore alla vettura di grossa cilindrata che usavano per i loro spostamenti. E in un caso si sono finti Carabinieri

Per gli spostamenti delle loro rapine, utilizzavano la tecnica del wrapping, cambiando continuamente il colore dell'auto di grossa clindrata che impiegavano, a cui veniva anche modificata la targa con pannelli dalla numerazione falsa. E in un caso, dopo essere stati scoperti dalle vittime, si sono finti Carabinieri e sono fuggiti. I Carabinieri del comando provinciale di Mantova e della compagnia di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, hanno arrestato quattro uomini ritenuti responsabili di 36 tra furti e rapine in abitazioni, per un bottino di 300mila euro, messi a segno in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Secondo quanto riporta l'Ansa, i quattro, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, dovranno rispondere di associazione per delinquere, rapina, furti in abitazione, falso materiale e installazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni. L'indagine era partita lo scorso gennaio dopo una serie di denunce da parte dei residenti.