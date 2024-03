Salta il casello ed entra in monopattino in autostrada a Vicenza verso Milano

Circolava con il suo monopattino elettrico sul tratto dell'autostrada A4 tra Vicenza Est e Vicenza Ovest il ragazzo fermato dalla Polstrada dopo le segnalazioni da parte di numerosi automobilisti. Secondo quanto spiega il Corriere del Veneto, l'episodio è stato riportato da diversi utenti sui social media, con tanto di immagini del giovane uomo, di cui non si conosce l'identità, in viaggio verso Milano. Così come non si hanno notizie sulle sue generalità, non è nemmeno chiaro dove fosse diretto.

La presenza del ragazzo col monopattino sulla terza corsia dell'autostrada A4 è stata notata da diversi automobilisti, che hanno segnalato quanto stava accadendo. I primi a intercettare il giovane sono stati dei dipendenti della società di gestione della rete autostradale, che passavano in zona. Una volta bloccato, è arrivata anche la pattuglia della Polizia, che ha fermato il giovane, oltre a disporre il sequestro del suo monopattino. Una bravata, quella dell'ignoto ragazzo, che potrebbe costargli una multa salata.

Non è la prima volta che un incauto viaggiatore sceglie di utilizzare il monopattino per intrufolarsi in autostrada, costituendo un pericolo ambulante non solo per sé, ma anche per gli altri utenti della rete. C'è pure chi decide di potenziare il proprio monopattino affinché sia più performante. Secondo quanto riporta l'Eco Vicentino, tempo fa un uomo è stato fermato mentre si spostava su un monopattino truccato grazie all'adozione di un motore a benzina da 62 cc. Talmente performante da costringere la Polizia incredula a un inseguimento.