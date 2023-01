Telepass condannata: 2 milioni di multa confermati dal TAR del Lazio

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Telepass contro la sanzione di 2 milioni di euro emessa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel marzo 2021 per aver perfezionato una pratica commerciale scorretta, fornendo informazioni ingannevoli o carenti riguardo alla raccolta e trattamento dei dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo per polizze RC Auto attraverso l'app di Telepass. La segnalazione era arrivata dalla Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione, che aveva evidenziato come ai clienti fosse sottolineata la semplicità del rinnovo tramite applicazione, senza che i consumatori fossero consapevoli dell'identità delle compagnie e delle modalità di calcolo del preventivo. Il Tar ha respinto il ricorso, sottolineando che non sussisteva alcun obbligo di legge di interpellare il Garante della Privacy. Quanto all'entità della sanzione, l'Autorita, secondo il Tar del Lazio ha tenuto correttamente conto della "dimensione economica e del fatturato delle imprese".