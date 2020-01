Dakar 2020. Inviati Speciali [PermaLive]

SOS Engine

Dak20 Cabini-Verzeletti-Cabini #536, 7 gennaio. Piero, Gonçalves ha un guasto al motore. Il Team ci ha chiesto di portargli un motore in modo che possa continuare. Nessun dubbio, eccoci pronti. Siamo ex motociclisti, non c’è dubbio che gli diamo una mano. Questo è lo Spirito della Dakar “Original”!

Dak20 Cabini-Verzeletti-Cabini #536, 7 gennaio. Un minimo di quadro generale di questa Dakar. Sotto l’aspetto logistico un evento ineccepibile. Parchi assistenza, bivacchi, infrastrutture veramente ben organizzati. Accessi facilitati ai punti chiave della giornata. Un passo avanti. Gli arabi danno una bella mano. Catering preoccupante il primo giorno, neanche la frutta, poi meglio. Vediamo come evolve. Prima Speciale. Lunga, abbastanza lenta, alternanza di piste sabbiose e pietraie. Per il nostro Unimog un bel calvario. Seconda tappa, più veloce. Però, ragazzi, paesaggi meravigliosi! Ah, premetto, pubblico zero. L’America del Sud, in questo senso, è un bel ricordo. Anche alla partenza, nisba nonostante abbiano montato un cinema gigantesco. Dicevo, scenari stupendi, posti bellissimi.

Il Team va bene, i Camionisti italiani stanno tutti insieme. Bellina va avanti a una gomma distrutta al giorno. Gli ho detto: “Claudio, se vai avanti così ci toccherà prestartele!”. Il Man di Calabria, invece, ha iniziato a tirare qualche crepa al cassone. Hanno cinghiato tutto, sembra una ragnatela, avanti così, non si spaventano certo!

Fabio Fasola

Dak20 Fabio Fasola #119, 6 gennaio. Ciao tutti. Oggi ho guidato come un forsennato. Sembravo uno scoiattolo liberato nel deserto! Scherzi a parte, sono di buonumore. Il primo giorno è stato lungo, un po’ di apprensione mi ha accompagnato per tutti i quasi 800 chilometri. Le piste erano varie, ma non si sa mai. Siamo partiti di notte e faceva freddo. Me la sono cavata non so come perché non ho ancora capito quale deve essere il mio ritmo. Fisicamente a posto, lo vedrò nei prossimi giorni.



Seconda tappa, dicevo. Bella, bellissima, divertente. Mi da un fastidio cane la polvere. Tanta, troppa in quei camion sabbiosi. È un fastidio generale, per tutti, ma a me fa venire in mente che mi sono giocato ben due Dakar per la polvere. Dunque è come un richiamo di paura. Sto attento, rallento, apro bene gli occhi. No, non troppo se no si riempiono di polvere e di sabbia. Nella polvere ho fatto un macello per cercare un waypoint. Tornare indietro per trovarlo è un incubo, perché arrivano subito le machine che partono a ridosso di noi poveri motociclisti. Finale di dispiacere. Ho visto Cerutti che correva gli ultimi 50 chilometri della Speciale sul cerchio. Deve aver distrutto la gomma. È bravissimo anche solo a stare in piedi, ma chissà che frustrazione. Ci aggiorniamo.

Pablo "Quintafondo"

Dak20 Pablo Quintanilla #5, 6 gennaio. Nessun problema, il ricordo dell’incidente dello scorso anno è lontano. Cominciamo a giocare un poco con la strategia. È Tappa Super Marathon. La prima parte deve essere condotta tranquillamente, senza rischiare, senza rovinare la moto, che va benissimo, senza consumare troppo le parti e le gomme. Non vincere, per partire meglio il secondo giorno. Road book, venti minuti la mattina per controllarlo, “leggerlo” sommariamente per avere un’idea. È importante portare in evidenza certi tipo di note chiave, un pericolo, un cambio importante di direzione, di terreno. Serve per essere sempre allerta quando si entra nel raggio di azione di quel tratto importante.

Maurizio Gerini

Dak20 Maurizio Gerini #42, 6 gennaio. La Dakar è in corso d’opera. Per ora tutto liscio. Tutto bene. La mia filosofia è una condotta di gara piuttosto conservativa. Lo sapete, va bene così, pochi rischi, molta attenzione. C’è già qualcuno che ha dovuto abbandonare e non voglio certo passare nel gruppo “Dakar Experience”! Serve sempre un poco di “Suerte”, però è importante fare di tutto per aiutarla. Il mio compagno di Squadra, Jacopo, non ne ha avuta, oggi. Mousse andata, calvario finale. Poca gente, molta polvere, ma vale per tutti, suppongo anche per queli che stanno davanti… a parte il primo.

Dak20 Maurizio Gerini #42, 6 gennaio. Breaking News. Hey, dov’è Mr. Franco? Non lo vedo. Non l’ha visto nessuno. Qui hanno detto che spengono i generatori, fermano i camion fermano tutto. No Mr. Franco no Dakar!

Dak20 Anonimo, 6 gennaio. La Dakar non si corre con il polso o con il piede. Si viaggia e si affronta con la testa. Poi, a meno di non essere “lavoratori” ufficiali alle prese con la necessità di un obiettivo agonistico, solo alla fine si va a vedere se c’è anche un risultato. Nove su dieci, dopo il traguardo, c’è!

Jacopo Cerutti

Dak20 Jacopo Cerutti #41, 5 gennaio. Bella prima tappa. Mi è piaciuta molto. Non piove mai, quindi anche i drittoni sono omogenei, privi di pericoli imprevedibili. Terreno più sicuro, navigazione giusta. Guida divertente, scorrevole anche se la strada da fare è molta. Trasferimento su strade fantastiche, meglio delle nostre autostrade, bivacco vicino al Mar Rosso. Che volere di più!

Dak20 Jacopo Cerutti #41, 5 gennaio. È un Paese nuovo. È tutto nuovo. Tutto sembra molto bello. Si vede che hanno i soldi, ma anche che li spendono bene. Sono belle le città, belle le strade, illuminate di notte e di giorno. Certo, il Deserto non è così popolato come in Sud America.

Dak20 Fabio Fasola #119, 4 gennaio. La Dakar ti prende tutto, ma ti può dare di più. Ti tiene in sospensione, ti fa pensare. Alle cose belle, alle cose brutte. È come una resa dei conti. Chilometri e chilometri per pensare, per riflettere, per andare nella giusta direzione.

Dak20 Anonimo, 4 gennaio. La Dakar ha cambiato continente, ma non è la stessa cosa. In Arabia Saudita mancherà quel “piccante latino”!

© Immagini ASO/DPPI/Delfosse/Flamand/LeFloch/Vargiolu – X-raid – RedBull Content Pool, KTM, Gas Gas, Honda, RallyZone, Francesca Gasperi… e i nostri