F1, GP Monaco 2023. Russell: "sarà un lungo GP domani"

Le qualifiche del GP di Monaco di F1 sono state le prime per Mercedes sulla nuova W14B. La vettura è cambiata ancora rispetto al venerdì in un circuito noto per non essere il più adatto ai cambiamenti. Ciononostante, Hamilton e Russell sono riusciti entrambi a partire in ottime posizioni, il sette volte campione del mondo aiutato anche dalla penalità a Leclerc, che lo farà partire quinto.

“La macchina era ottima per tutto il giorno ieri, specialmente nelle FP1. Abbiamo cambiato qualcosa stanotte per rifinire il set-up. Oggi è stata dura progredire nelle Q1 e Q2 ma ce l’abbiamo fatta, - ha detto Hamilton –comunque sono felice del mio giro finale.”

“E sono molto fiducioso – ha concluso, - che il set-up che abbiamo funzioni bene nella gara.”

Russell partirà in ottava posizione. L’inglese ha avuto difficoltà a prendere confidenza con la nuova versione della sua W14B. “Non abbiamo trovato il giusto bilanciamento con la macchina, oggi. Eravamo spesso forti nel primo settore ed il giro ci è semplicemente scivolato via.”

“Sarà un lungo Gran Premio domani, - ha infine sospirato. – Monaco è un circuito unico ma non sempre adatto alla nostra auto. Di solito finisci dove parti ma daremo il massimo per guadagnare posizioni.”