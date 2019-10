Assetto Corsa Competizione:McLaren Shadow Esport partito!

Solo 10 giorni, da oggi 27 ottobre fino al 7 di novembre, per partecipare alla competizione McLaren Shadow su Assetto Corsa Competizione. L'obbiettivo è quello di registrare il miglior tempo in un hot stint a Silverstone a bordo della McLaren 720S GT3, recentissima aggiunta dopo l'aggiornamento 1.1 del simulatore di Kunos.

Ecco tutto quello che dovete sapere, nello specifico per quanto riguarda l'iscrizione, la modalità di accesso e i premi in palio.

Format e regolamento

In primis, per partecipare, è necessario accedere a questo sito e registrarsi con i vostri dati reali. Ovviamente è d'obbligo possedere una copia originale di Assetto Corsa Competizione e che il nome del vostro profilo pilota sul simulatore combaci con il vostro nome e cognome reali, nessun nickname ammesso.

Una volta eseguite queste operazioni basterà semplicemente accedere in gioco alla sezione "eventi speciali", selezionare l'hot stint McLaren Shadow e scendere in pista con la 720S GT3 che, per l'occasione, avrà a disposizione tre soli setup non modificabili: setup sicuro, setup aggressivo e setup pioggia, quest'ultimo inutile viste le condizioni di asciutto sulla pista virtuale.

Il format è il seguente: la prova si tiene sul circuito di Silverstone alle 18.00 e dura 10 minuti e 30 secondi, si può agire sull'elettronica (ABS e TC) ma non sono permessi il controllo di stabilità, la linea ideale ed il cambio automatico. L'obbiettivo è quello di far segnare il maggior numero di giri validi nel tempo sopraccitato entro le 8 di mattina del 7 novembre.



Il pilota virtuale che alla conclusione dell'evento sarà al top di questa leaderboard sarà invitato al McLaren Technology Center per disputare le finalissime del McLaren Shadow, lì troverà i concorrenti che provengono dagli altri titoli e con cui dovrà giocarsi l'ambitissimo sedile nel McLaren Shadow esports team.



In conclusione vi ricordiamo che bisogna aver compiuto almeno 18 anni per partecipare alle finali ma, per i simracers più giovani, non vi è modo migliore per sfruttare questa occasione per mettersi alla prova con i più veloci al mondo; per tutte le informazioni e tutto il regolamento nel dettaglio vi rimandiamo invece alla pagina ufficiale.



Buona fortuna!