Con una Ferrari in Piazza della Signoria a Firenze: multa da 500 euro

Gita in Ferrari in Toscana con un fuoriprogramma per un turista americano: ha dovuto spiegare come mai con una 488 Spider con targa elvetica si è trovato in Piazza della Signoria a Firenze in una zona pedonale. La Polizia locale, che lo ha visto transitare contromano e cercare di arrivare alla Galleria degli Uffizi per parcheggiare gli ha contestato multe per 470 euro. Oltre che la violazione della zona pedonale e il senso vietato, il cittadino di nazionalità americana aveva anche una patente non valida in Italia.

Di recente a Firenze una Panda aveva attraversato Ponte Vecchio: altra multa da 500 euro ad un cittadino californiano che ha detto di non essersi accorto di nulla perché impegnato a trovare un parcheggio. Ancora più insensato il comportamento di un cittadino saudita che qualche mese fa con una Maserati Levante a noleggio a Roma ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti scendendo deliberatamente i gradini; questa volta denunciato.