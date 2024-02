Dati Europa 2023: marca per marca, chi vince e perde nel Vecchio Continente

I dati delle immatricolazioni in Europa del 2023 sono chiari: Tesla Model Y è l’auto più venduta nel Vecchio Continente

di Luca Labate

Il mercato automobilistico europeo ha raggiunto un importante traguardo lo scorso anno, con le nuove immatricolazioni di veicoli che hanno raggiunto il livello più alto dall'inizio della pandemia. Una forte domanda di veicoli elettrici e l'influenza crescente dei nuovi brand nel mercato hanno provocato significativi cambiamenti nel panorama automobilistico del Vecchio Continente, con un totale di 12.792.151 immatricolazioni di nuovi veicoli nel 2023 e segnando un aumento del 14% rispetto all'anno precedente. "Sembrerebbe che il mercato automobilistico europeo stia tornando alla normalità. I problemi legati alla catena di approvvigionamento sono ora in gran parte sotto controllo e i consumatori si sono abituati ad attendere più a lungo per ricevere nuovi veicoli. Tuttavia, è improbabile che vedremo volumi superiori ai 15 milioni di unità registrati nel 2019. L'acquisto di un veicolo è diventato più costoso e le attitudini nei confronti della proprietà continuano a cambiare" ha commentato Felipe Munoz, Analista Globale presso JATO Dynamics. La crescita è stata trainata da una forte domanda di nuovi veicoli nei mercati del Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Portogallo, Croazia e Cipro. Tuttavia, l'impatto dei tassi d'interesse elevati è stato evidente in Germania, che rimane il mercato più grande per i nuovi veicoli in Europa. "Alcuni paesi sono stati più esposti di altri. Ad esempio, abbiamo osservato tassi di crescita inferiori in Germania a causa della diminuzione delle esportazioni e delle preoccupazioni riguardanti lo stato generale della sua economia" ha detto Munoz.

Le vetture elettriche registrano la maggiore crescita Gran parte della crescita del mercato automobilistico europeo nel 2023 è stata guidata dalle vetture 100% elettriche, che hanno rappresentato il 15,7% della quota di mercato totale con 2.011.209 unità immatricolate. Questo segna un nuovo record per la categoria, quasi uguagliando le 2.049.157 immatricolazioni di auto diesel. Questi risultati consolidano lo status dell'Europa come il secondo mercato mondiale più grande per le vetture a batteria, dietro la Cina (circa 5 milioni di unità) ma davanti agli Stati Uniti (1,07 milioni di unità). "Sebbene la crescita sia stata rallentata a novembre e poi sia diminuita bruscamente a dicembre, gli incentivi continuano a sostenere l'adozione dei BEV in tutta Europa. Ma analizzando i dati per tipo di immatricolazione, diventa chiaro che gli incentivi sono al momento allettanti solo per aziende, flotte e noleggi" ha commentato Munoz. Secondo i dati relativi di 27 mercati, le immatricolazioni di vetture elettriche effettuate da flotte e aziende sono aumentate del 51%, rispetto a un aumento del 4% per gli acquirenti privati. Inoltre, è da notare che solo il 39% delle immatricolazioni complessive di BEV è stato effettuato da acquirenti privati, in ribasso di nove punti percentuali rispetto al 2022. "La mancanza di interesse da parte degli acquirenti privati è un ostacolo importante che l'industria deve superare. Le vendite a privati tendono ad essere le più redditizie per i costruttori automobilistici, ed è quindi imperativo che facciano di più per attirare questo tipo di clienti" ha sottolineato Munoz. Entrando nello specifico, le vetture elettriche hanno guadagnato quote di mercato più velocemente in Finlandia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, partendo da una base già solida in questi mercati. È stata registrata una forte crescita anche nei mercati in cui i veicoli elettrici hanno una piccola quota di mercato, come la Slovenia (dal 5,0% nel 2022 al 9,0% nel 2023), l'Estonia (dal 3,4% al 6,8%) e la Lettonia (dal 6,6% al 9,0%). Al contrario, la quota di mercato in Croazia è scesa dal 3,2% nel 2022 al 2,9% l'anno scorso. Il mercato del Regno Unito è rimasto stabile, con un leggero calo dal 16,6% nel 2022 al 16,5% nel 2023, mentre è stato registrato un lieve aumento dello 0,5% in Italia. A livello regionale, la Scandinavia guida l'Europa con un margine significativo, dove le vetture elettriche rappresentano il 46% del mercato totale, seguita dall'Europa settentrionale e centrale (quota di mercato del 19%), dall'Europa meridionale (9,4%) e dall'Europa orientale (5,3%).

I marchi cinesi e Tesla hanno dominato Un'altra importante novità nel panorama automobilistico europeo nel 2023 è stata la continuata penetrazione dei marchi automobilistici cinesi. Sette nuovi marchi sono entrati nel mercato lo scorso anno, aggiungendosi ai 23 marchi già disponibili nel 2022. Nel complesso, i marchi cinesi hanno immatricolato 321.918 unità nel 2023, in aumento del 79% rispetto all'anno precedente. "Sebbene i marchi cinesi abbiano registrato una quota di mercato record del 2,6% nel 2023, in aumento rispetto all'1,7% nel 2022, le affermazioni di una 'invasione' sono state esagerate" ha detto Munoz.

MG4

Solo otto dei 30 marchi cinesi disponibili in Europa hanno immatricolato più di 1.000 unità e MG ne ha rappresentato il 72% del totale. Infatti, la casa automobilistica ha visto i volumi più che raddoppiare da 113.182 unità a 231.818 unità lo scorso anno, raggiungendo così una quota di mercato pari al 1,81% e diventando il ventesimo marchio più venduto in Europa (superando le vendite di Cupra, Suzuki, Mini e Mazda). Anche se il Regno Unito è rimasto il mercato europeo più grande per MG, rappresentando il 35% delle immatricolazioni totali, il marchio ha registrato una rapida crescita in Francia (+165%), Italia (+311%) e Spagna (+321%). Inoltre, la MG ZS è diventata il decimo B-Suv più venduto in Europa e la MG4 è stata il quarto veicolo elettrico più immatricolato della regione.

Nel frattempo, Tesla ha continuato la sua ascesa nelle classifiche dei marchi, salendo al sedicesimo posto. La casa automobilistica americana ha immatricolato 362.300 unità nel 2023 - in aumento del 56% anno su anno - conferendo al marchio una quota di mercato record del 2,83%, in aumento dal 2,06% nel 2022. Come ci si poteva aspettare, Tesla è stata la vincitrice nella quota di mercato nel segmento delle vetture elettriche, seguita da SAIC (MG), BMW Group, Toyota e Mercedes. Al contrario, Renault Group, Stellantis, Hyundai Motor Company, Nissan e Ford hanno registrato le maggiori perdite di quota di mercato nel segmento. La Model Y, come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, è diventato il modello più immatricolato in Europa nel 2023 ed è il veicolo più venduto in Norvegia, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Finlandia. "La crescente popolarità del Model Y e i tagli dei prezzi su tutta la sua gamma hanno aiutato Tesla a registrare la sua più grande quota di mercato da quando è arrivata in Europa. Tesla ha il prodotto giusto nel posto giusto al momento giusto" ha commentato Munoz.

Il Gruppo Volkswagen vanta risultati solidi Il Gruppo Volkswagen ha detenuto la più grande quota di mercato in Europa nel 2023, salendo al 25,8% (24,7% nel 2022). Audi, Skoda, Seat e Cupra hanno guadagnato tutti una quota di mercato lo scorso anno, grazie ad offerte interessanti per modelli più datati come l’Audi A4, A1 e Q2 e Seat Ibiza. Nonostante l'aumento della quota di mercato complessiva, le immatricolazioni della VW Golf sono aumentate solo del 4%, mentre la T-Cross ha registrato un calo del 5%.

Le vetture elettriche del Gruppo Volkswagen hanno ottenuto buoni risultati nel 2023 con l'ID.4 e l'ID.3, rispettivamente al terzo e al settimo posto nella classifica. Tuttavia, questi modelli sono stati surclassati dalla Tesla Model Y (vendendo tre volte rispetto l’ID.4) e dalla MG4 (vendendo 8.800 unità in più rispetto all’ID.3). Altri grandi vincitori includono Suzuki, stimolata dalle crescenti immatricolazioni private per i modelli Vitara, Swift, Ignis e S-Cross. Il Gruppo Renault, invece, ha ottenuto ottimi risultati per i suoi modelli Clio (+42%) e Jogger di Dacia (+60%), con la Dacia Sandero che è stata la seconda auto più immatricolata in Europa.

In netto contrasto con il Gruppo Volkswagen, Stellantis ha registrato la maggiore perdita di quota di mercato in Europa nel 2023, scendendo al 16,6%. "La fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Group per creare Stellantis nel 2021 è stata positiva per la redditività, ma negativa per i volumi e la quota di mercato. Stellantis è vulnerabile ai nuovi entranti dalla Cina, e i suoi quattro principali marchi hanno perso terreno in Europa l'anno scorso" ha sottolineato Munoz.

Vince Tesla Model Y Le migliori performer nel 2023 sono state: Tesla Model Y, Renault Clio, MG ZS, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Dacia Jogger, Nissan Juke, Toyota Yaris Cross, BMW i4, Seat Ibiza e l'Audi Q4. Tra gli ultimi lanci, invece, hanno registrato dei risultati iniziali positivi: Renault Austral, MG4, BMW iX1, Jeep Avenger, Nissan X-Trail, Opel/Vauxhall Astra, Peugeot 408, Alfa Romeo Tonale e Mazda CX-60. Infine, i modelli che hanno registrato i maggiori cali di quota di mercato sono stati Toyota Yaris, Peugeot 208, Fiat/Abarth 500, Nissan Micra (che ha cessato la produzione nel 2023), Ford Ecosport, Opel/Vauxhall Crossland, Toyota RAV4, Renault Zoe, Peugeot 3008 e Renault Kadjar (che ha cessato la produzione nel 2023).