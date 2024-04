Nell'assemblea generale di ieri, gli azionisti di Stellantis si sono trovati a esprimere il loro parere sulla remunerazione di Carlos Tavares, direttore generale del colosso automobilistico.

Secondo il rapporto finanziario annuale della società, Tavares ha percepito circa 36,5 milioni di euro, principalmente a causa di un bonus di dieci milioni di euro legato alla trasformazione del gruppo avvenuta nel 2021 dalla fusione di PSA e Fiat-Chrysler.

La retribuzione di Tavares, comprensiva di pensioni di anzianità e bonus legati al raggiungimento degli obiettivi entro il 2025, anno di conclusione del suo attuale mandato, è stata oggetto di attenzione e dibattito. Nel corso del 2023, Tavares ha percepito circa 23,5 milioni di euro, gran parte dei quali sotto forma di azioni, la cui valutazione è strettamente correlata alla performance del gruppo sul mercato.

Stellantis, con i suoi marchi Peugeot, Citroen, Fiat e Dodge, ha recentemente riportato un utile record di 18,6 miliardi di euro nel 2023, registrando una crescita dell'11% rispetto all'anno precedente e un fatturato prossimo ai 190 miliardi di euro. Tuttavia, l'entità della remunerazione di Tavares ha sollevato critiche, con il presidente francese Emmanuel Macron che ha definito l'importo come "scioccante ed eccessivo".

Stellantis ha difeso la remunerazione di Tavares, paragonandola a quella dei dirigenti di altre multinazionali come Boeing negli Stati Uniti. È importante notare che, contrariamente a quanto avverrebbe se la sede centrale di Stellantis fosse in Francia, il voto degli azionisti rimarrà puramente consultivo, poiché la società è disciplinata dalla legge olandese. Infatti, l'assemblea generale si terrà ad Amsterdam e sarà il momento in cui gli azionisti potranno esprimere le proprie opinioni su questo importante tema.

Infine, è interessante notare che Stellantis ha annunciato la ridistribuzione di quasi 1,9 miliardi di euro ai suoi dipendenti in tutto il mondo, mentre gli azionisti riceveranno circa 7,7 miliardi di euro per il 2023, tra dividendi e un programma di riacquisto di azioni proprie. Tra i principali azionisti del Gruppo Stellantis vi sono la holding Exor della famiglia Agnelli, seguita dalla famiglia Peugeot e dallo Stato francese attraverso Bpifrance.