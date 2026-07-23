Volkswagen Golf e T-Roc full hybrid, ordini aperti: arrivano ad un prezzo che non ti aspetti

La nuova tecnologia full hybrid Volkswagen debutta su Golf e T-Roc con 170 CV e la possibilità di viaggiare per brevi tratti in modalità completamente elettrica senza collegarsi alla presa. Gli ordini sono già aperti in Germania: ecco come funziona il nuovo sistema ibrido e quanto costa

Volkswagen amplia la propria strategia di elettrificazione con una novità particolarmente importante per due dei suoi modelli più conosciuti. Volkswagen Golf e Volkswagen T-Roc entrano infatti nel mondo dei full hybrid, affiancando alle motorizzazioni mild hybrid e alle versioni plug-in una nuova soluzione pensata per chi vuole ridurre consumi ed emissioni senza dover ricaricare l'auto con un cavo. La fase di prevendita è già partita in Germania e la prima versione disponibile è quella da 170 CV (125 kW). Una scelta che punta a unire efficienza, comfort e maggiore capacità di marciare in elettrico, con un prezzo di partenza che, almeno sul mercato tedesco, potrebbe sorprendere più di un automobilista.

Il nuovo sistema full hybrid Volkswagen rappresenta una soluzione intermedia tra il già conosciuto mild hybrid eTSI e i più costosi modelli plug-in hybrid. La differenza principale è nella capacità del sistema di muovere l'auto utilizzando il motore elettrico anche senza ricorrere a una ricarica esterna. La batteria viene infatti alimentata durante la marcia attraverso il recupero dell'energia in frenata e grazie al funzionamento del motore termico e del generatore. Il risultato è la possibilità di affrontare più frequentemente le fasi di guida urbana e a bassa velocità con la sola spinta elettrica, riducendo consumi ed emissioni rispetto a un sistema mild hybrid tradizionale. Volkswagen ha annunciato una gamma articolata su due livelli di potenza, con il debutto affidato alla versione da 170 CV. In prospettiva è quindi attesa anche una variante meno potente da 136 CV, che dovrebbe ampliare l'accessibilità della tecnologia.