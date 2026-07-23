Volkswagen Golf e T-Roc full hybrid, ordini aperti: arrivano ad un prezzo che non ti aspetti

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Volkswagen amplia la propria strategia di elettrificazione con una novità particolarmente importante per due dei suoi modelli più conosciuti. Volkswagen Golf e Volkswagen T-Roc entrano infatti nel mondo dei full hybrid, affiancando alle motorizzazioni mild hybrid e alle versioni plug-in una nuova soluzione pensata per chi vuole ridurre consumi ed emissioni senza dover ricaricare l'auto con un cavo. La fase di prevendita è già partita in Germania e la prima versione disponibile è quella da 170 CV (125 kW). Una scelta che punta a unire efficienza, comfort e maggiore capacità di marciare in elettrico, con un prezzo di partenza che, almeno sul mercato tedesco, potrebbe sorprendere più di un automobilista.
Il nuovo sistema full hybrid Volkswagen rappresenta una soluzione intermedia tra il già conosciuto mild hybrid eTSI e i più costosi modelli plug-in hybrid. La differenza principale è nella capacità del sistema di muovere l'auto utilizzando il motore elettrico anche senza ricorrere a una ricarica esterna. La batteria viene infatti alimentata durante la marcia attraverso il recupero dell'energia in frenata e grazie al funzionamento del motore termico e del generatore. Il risultato è la possibilità di affrontare più frequentemente le fasi di guida urbana e a bassa velocità con la sola spinta elettrica, riducendo consumi ed emissioni rispetto a un sistema mild hybrid tradizionale. Volkswagen ha annunciato una gamma articolata su due livelli di potenza, con il debutto affidato alla versione da 170 CV. In prospettiva è quindi attesa anche una variante meno potente da 136 CV, che dovrebbe ampliare l'accessibilità della tecnologia.
Ed eccoci al punto più interessante. In Germania la Volkswagen Golf Hybrid viene proposta inizialmente nell'allestimento R-Line con un prezzo di partenza di 41.400 euro, mentre la Volkswagen T-Roc Hybrid in versione Style parte da 44.470 euro. Si tratta, è bene precisarlo, di prezzi riferiti al mercato tedesco e non ancora di un listino ufficiale italiano per le nuove versioni full hybrid. Il confronto con l'attuale offerta italiana del T-Rocaiuta però a inquadrare la novità: oggi il listino del modello prevede già motorizzazioni 1.5 eTSI mild hybrid con prezzi che partono da 33.900 euro per la Life da 115 CV e arrivano a 41.350 euro per la R-Line da 150 CV. La nuova tecnologia full hybrid, dunque, si posiziona più in alto, ma porta con sé una diversa capacità di funzionamento elettrico e un livello di elettrificazione superiore.
La scelta di Volkswagen è particolarmente interessante perché amplia la possibilità di scegliere tra diverse forme di elettrificazione. Il mild hybrid eTSI resta la soluzione più semplice e accessibile: il sistema elettrico supporta il motore termico e recupera energia, ma non è pensato per garantire una vera marcia elettrica prolungata. Il full hybrid, invece, permette di sfruttare più spesso la propulsione a zero emissioni locali durante la guida quotidiana, senza dipendere da colonnine o wallbox. Al vertice rimangono i plug-in hybrid eHybrid e GTE, che grazie alla batteria più grande possono percorrere distanze maggiori in elettrico ma richiedono la ricarica esterna per sfruttare al meglio il loro potenziale. A completare l'offerta ci sono naturalmente le elettriche della famiglia ID.. La nuova tecnologia, quindi, non sostituisce le altre ma colma uno spazio preciso nella gamma Volkswagen, rivolgendosi soprattutto a chi cerca i vantaggi dell'elettrico nella guida di tutti i giorni senza rinunciare alla comodità del rifornimento tradizionale.