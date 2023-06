F1, GP Canada 2023. Hamilton: "Adoro la pioggia!"

L’unica sessione di prove libere della giornata di venerdì del GP di F1 del Canada – la prima è stata interrotta dopo soli dieci minuti per dei problemi tecnici alle telecamere interne del circuito – sono state positive per Mercedes. Al termine di 90 minuti cadenzati da due bandiere rosse e un diluvio negli ultimi minuti, le due Frecce d’Argento sono riuscite ad arrivare prime, con Hamilton che ha segnato un tempo di 1:13.718, di 27 millesimi il margine da Russell, secondo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Era la conferma che ci voleva per dare conferme al team di Brackley, arrivato con entrambe le vetture sul podio nel GP di Barcellona,

“Ci sono elementi che sono enormemente migliori rispetto all’anno scorso, anche se il posteriore non è che sia particolarmente migliore, - ha detto Hamilton alla fine delle FP2. – Su questa pista sento i miglioramenti. Li avevo già sentiti sia a Monaco che in Spagna ed ora di nuovo in Canada. Nel complesso, la macchina ha veramente fatto notevoli passi avanti.”

La giornata di sabato si prospetta piovosa, specialmente per le qualifiche.

“Adoro la pioggia, - ha commentato il sette volte campione del mondo britannico - quindi sabato cercheremo di divertirci”.

Russell ha confermato le impressioni del compagno di squadra. “In generale la vettura va bene, come avevamo già notato in Spagna. E questo aspetto è molto importante, considerando che si tratta di due circuiti completamente diversi. Quello di Barcellona è molto liscio e con alte velocità, mentre questo di Montreal ha molti dossi ed è difficile. La nostra monoposto ci sta dando una mano, è migliore della versione precedente”.

In ottica qualifica, invece, il britannico è più cauto. “Mi aspetto che soffriremo domani in qualifica. Dovrebbe piovere parecchio. Potremmo vedere davanti sia Ferrari che Aston Martin, e non dobbiamo dimenticare di tenere d’occhio anche le Alpine, e l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Domani ci sarà da difenderci con le unghie e con i denti. In qualifica però noi facciamo meglio, vedremo cosa accadrà.”