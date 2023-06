F1 GP Spagna 2023 in diretta: Cronaca LIVE

Alle ore 15:00 scatterà il GP di Spagna, e lo farà con una delle griglie più interessanti della stagione 2023 di F1. Il circuito catalano si è rivelato capriccioso e nervoso e in pochi sono riusciti ad interpretare le sue curve veloci su asfalto bagnato: Lando Norris sulla sua McLaren è stato uno di questi. L'inglese di Bristol è riuscito a conquistare una importante seconda fila, dove partirà sul lato pulito. Le condizioni difficili sembrano essere perfette per McLaren, che dopo un buon weekend a Montecarlo, anche nelle qualifiche di Barcellona è tornata esprimersi su buoni livelli con entrambi i piloti in Q3.

Per quanto riguarda la vittoria, è impossibile fare azzardi: Max Verstappen è stato il più veloce di tutti ogni volta che la sua Red Bull ha toccato l'asfalto, senza lasciare margine di speranza a nessun altro. La Red Bull che invece si apre ad illazioni lontane dal podio è quella di Perez, qualificato undicesimo. Il messicano a Montecarlo non è riuscito a mettere in atto la rimonta che ci si aspettava ma il Principato è famoso per i sorpassi complicati: diversa è la storia del Montmelò, che però si è dimostrato molto mutevole. Sarà invece una gara dal profumo di podio per Alpine: come Monaco, il team francese sembra a suo agio con le condizioni sul bagnato e Gasly ha un'occasione d'oro per pareggiare i conti con Ocon e provare a salire sul podio.

Il padrone di casa Fernando Alonso è rimasto a metà griglia, qualche posizione dietro al compagno di squadra Stroll. C'è, però, da tenere presente un assioma: la qualifica non è la gara, ed il giro secco non racconta le verità che invece si racchiudono in un'ora e mezza di gara, in cui la gestione gomme, la capacità di sfruttare le occasioni e di leggere la pista sono tutto: questa volta, il podio di Aston Martin, specialmente con Alonso, non è scontato ma comunque non impossibile.

Fra chi aspettiamo sul podio, invece, c'è un altro padrone di casa, seppur meno inneggiato di Alonso: Carlos Sainz, in seconda posizione alle spalle di Verstappen con una Ferrari con cui, finalmente si sente a suo agio. Con l'euforia del pubblico di casa, una macchina aggiornata con cui sente un buon feeling, Sainz può ambire ad un podio. Meno possibile ma non del tutto da scartare sarebbe vedere sul podio Leclerc. Il poleman della scorsa stagione è stato maledetto da problemi non meglio identificati sulla sua monoposto, che in qualifica avvertiva strana. "C'è qualcosa che non va", ha ripetuto più e più volte il monegasco, ai suoi ingegneri di pista in quel Q1 che l'ha visto uscire ed accontentarsi di una partenza dal fondo, davanti solo alla Williams di Sargeant, ma anche in seguito ai media. Nel frattempo, in Ferrari potrebbero avere risolto e Leclerc ha il talento e la grinta necessaria per risalire, se non sul podio, almeno nella zona alta dei punti.

Un altro pretendente al podio è Mercedes. In seguito agli aggiornamenti apportati alla W14, sia Hamilton che Russell avrebbero potuto ambire ai primi tre piazzamenti con un Perez fuori dai giochi ma Russell ha faticato con il passo gara e partirà dodicesimo. Spetta al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, portare avanti quel grande obiettivo chiamato podio per il team.

Sempre in odore di podio c'è poi una grandissima sorpresa: la Haas di Hulkenberg, che partirà in terza posizione. L'esperto pilota tedesco ha una chance irripetibile di andare finalmente sul podio per la prima volta.

Infine, non possiamo fare i conti senza l'oste: la grande protagonista del weekend di F1 del GP di Spagna è stata la pioggia. Sono stati gli scrosci a bagnare la fine delle FP3 e a rendere così complicate anche le qualifiche, stravolgendo le gare e bagnando la pista in punti diversi. Montmelò è un cicuito con molti sali-scendi e di conseguenza i diversi tratti sono bagnati in modo diverso: ci possono essere zone bagnate e zone asciutte che rendono discutibile l'opzione di montare la gomma intermedia ma anche se è tutto bagnato parti impraticabili che diventano veri e propri laghi. Le curve ad alta velocità diventano poi scivolosissime, come l'entrata in pit-lane. E la pioggia sembra aver deciso di movimentare anche il Gran Premio, giacchè il meteo porta la pioggia giusto per il tempo della gara. I rovesci sono attesi già dalle 14:00, aumentando di probabilità al 70% proprio per la partenza del GP di F1 di Spagna alle 15:00 per poi continuare anche alle 16;00, prima di lasciare Barcellona alle nuvole dalle ore 17:00.