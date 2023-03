F1, GP Arabia Saudita 2023: Pole Perez, secondo Leclerc. KO per Verstappen

Problemi in Paradiso, almeno per il due volte campione del mondo: Max Verstappen si è rivelato la sorpresa della giornata, costretto a ritirarsi in Q2 per un problema sulla RB19, mentre ha guardato Sergio Perez conquistare la pole position per il secondo anno di seguito in Arabia Saudita. Soddisfacente la seconda posizione di Leclerc, il quale partirà secondo per la penalità da scontare, lasciando la prima fila ad un velocissimo Alonso. Lo spagnolo ha convinto per tutte le sessioni delle Qualifiche in quella che si è rivelata una rincorsa alla pole che gli manca dal 2012. McLaren altalenante, con Norris fuori nel Q1 per un errore che lo ha costretto a ritirarsi nei box mentre Piastri ha ottenuto il primo Q3 della sua carriera in F1.

Il Q1 è partito con l’ingresso in pista delle Williams ed un testacoda di De Vries in Curva 1. Proprio una Williams ha causato la bandiera rossa. La pista di Jeddah ha dato problemi alle due Aston Marton, con Alonso che non riusciva a fare entrare il giro per via delle gomme che non andavano in temperatura e Stroll che ha avuto problemi a districarsi nel traffico. Bene le due Haas, con Magnussen e Hulkenberg che hanno iniziato le sessioni di qualifica con il piede giusto. La McLaren di Norris è finita fuori quasi immediatamente, con l’inglese che ha colpito il muro e ha dovuto tornare nei box. Ferrari sembra avere preso un buon ritmo, nelle Q1 è la terza forza in gara dietro Red Bull e Aston Martin mentre il team di Milton Keynes è più veloce ma i distacchi sono stati praticamente inesistenti.

Le Q2 sono state piene di sorprese. Alonso è scattato velocissimo, segnando il giro fucsia in tutti i settori mentre Sainz ha iniziato la seconda sessione in difficoltà. Verstappen ha iniziato ad avere problemi meccanici a nove minuti dalla conclusione della sessione: l’olandese ha provocato una bandiera gialla nel raggiungere i box per poi abbandonare le qualifiche. Il due volte campione del mondo partirà in quindicesima piazza, molto vicino a Leclerc, il quale a causa delle dieci posizioni di penalità partirà dodicesimo. Il ritmo di questa sessione è stato serratissimo, acceso dalla battaglia per il tempo più veloce fra Alonso e Perez, finalmente libero dall’ombra di Verstappen. Meritano un’attenzione speciale Gasly, che con una prestazione di grande classe riesce ad entrare in Q3 con un super giro, e Piastri, per la prima volta in carriera fra i primi dieci. Il rookie della McLaren partirà nono.

Il Q3 ha rincuorato la Ferrari con Leclerc che ha mantenuto la prima posizione per i primi minuti davanti alla Mercedes di George Russell, finché Perez non è arrivato primo con un giro più veloce di mezzo secondo rispetto a quello del monegasco. Il messicano sembrava inarrivabile, ma Alonso ha volato con la sua Aston Martin, nel tentativo di riconquistare quella pole che gli manca dal 2012, accompagnato da Stroll, anch’egli veloce. Sainz è uscito solo tre minuti prima della conclusione ma si è dapprima incrociato con Russell, appena uscito dai box ed ha poi commesso un errore. Leclerc è riuscito a concludere con un’inaspettata seconda posizione, mentre Sainz sarà quarto, considerata la penalità del compagno di squadra. Non ci rimane che aspettare con il fiato sospeso la partenza del GP dell’Arabia Saudita.