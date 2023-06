F1, Qualifiche GP Canada 2023 LIVE: Cronaca in diretta

La Cronaca in diretta delle Qualifiche del GP del Canada 2023: per non perdere nemmeno un istante di F1

Il giorno delle qualifiche del GP del Canada 2023 è arrivato: questa sera sapremo chi sarà il poleman dell'edizione di quest'anno e chi sarà a scattare dalla prima fila nella gara di F1 domenica.

La pista di Montreal è un tracciato che permette una grande evoluzione nel corso dell'azione in pista, diventando straordinariamente veloce quando gli pneumatici ne gommano l'asfalto. Inoltre, la pista dedicata a Gilles Villeneuve è immersa nel verde e di sovente capita di dover schivare dei pericolosi animaletti in pista, in particolare le marmotte. Quest'anno, tuttavia, si aggiunge alle qualifiche un'altra difficoltà: il meteo.

La giornata di prove libere del venerdì è stata molto complicata, con le FP1 interrotte dopo solo 5 minuti dapprima per l'uscita in pista del'Alpine di Gasly e in seguito per problemi al circuito interno delle telecamere dell'Autodromo. L'assenza di tempo vitale per le monoposto per assestarsi si è tramutata in una seconda sessione di prove libere più lunga di 30 minuti, per un totale di 90. Alla fine, a quindici minuti dal termine delle qualifiche è sopraggiunta la pioggia, dapprima poche gocce e poi un vero e proprio acquazzone, che ha reso impossibile le prove finali della partenza. Sabato, la possibilità di pioggia diventa quasi una certezza, specialmente durante le qualifiche. Ci possiamo quindi aspettare qualifiche bagnate e ricche di emozioni e di errori da parte dei protagonisti.

Alpine ha avuto una pessima giornata venerdì, con entrambe le vetture fuori dall'azione per dei problemi e dovrà sperare di aver lavorato sufficientemente bene quantomeno per limitarli e riuscire a segnare degli ottimi giri secchi. McLaren, dal canto suo, ha dimostrato di essere magica con la pioggia, e già nelle prove libere del venerdì ha dato ottimi segnali, per quanto siano stati poi rovinati da un calo importante verso la fine delle FP2. Le due monoposto di Milton Keynes avranno un'eccellente occasione di rivalsa con la pioggia in queste qualifiche per sorprendere i rivali e loro stessi.

Chi ha stranamente deluso è Red Bull, in particolare Verstappen. Insolitamente, il campione del mondo in carica ha concluso le FP2 solo sesto, alle spalle delle due Mercedes, di Fernando Alonso e delle due Ferrari, Perez ancora più dietro. Il motivo, stando alle parole dell'olandese, è che la macchina avrebbe bisogno di un bilanciamento migliore e rimane quindi un rivale molto scomodo per Mercedes, Aston Martin e Ferrari.

Mercedes, contrariamente a Red Bull, ha fatto invece meglio del previsto, dando un seguito al doppio podio della Spagna con due crono più veloci di tutti nelle FP2. Ora la Freccia d'Argento è chiamata a mettere nel sacco un'altrettanto positiva qualifica per cercare di ripetere e, perchè no, migliorare, il successo ottenuto a Barcellona.

Anche Ferrari può essere felice delle premesse del venerdì e speranzosa per le qualifiche, in caso di sessioni asciutte soprattutto. La SF-23 è riuscita a piazzarsi terza con Sainz e quinta con Leclerc, trasmettendo velocità con lo spagnolo e costanza con il monegasco. I long-run sono stati positivi e così anche la simulazione qualifica, notoriamente il punto forte del team italiano in questa stagione di F1 2023.

Aston Martin, invece, ha fatto un buon lavoro con Alonso ma dovrà fare i conti con i nuovi e sconosciuti aggiornamenti. In caso di pioggia, per il team di Silverstone sarebbe difficile raccogliere i dati utili alla gara di domenica che invece, stando alle previsioni, dovrebbe essere asciutta.

Il dado è tratto, ora tocca alla pista parlare e decidere chi sarà il poleman del GP di F1 del Canada.