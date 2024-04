F1. Qualifiche GP Giappone 2024, Perez: “Il nostro passo gara non è stato fortissimo ma abbiamo fatt

F1. Qualifiche GP Giappone 2024, Perez: “Il nostro passo gara non è stato fortissimo ma abbiamo fatto miglioramenti” di Mara Giangregorio







Dopo la settimana di pausa pasquale, la Formula 1 è tornata in pista per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento stagionale del 2024. Dopo le tre sessioni di prove libere, l’attività si è concentrata sulle qualifiche, dove ad aver avuto la meglio è stato Max Verstappen. Al fianco del tre volte campione del mondo, in prima fila fisicamente, senza penalità di altri piloti, dopo un anno, scatterà Sergio Perez. Le parole del team principal Christian Horner hanno spinto adeguatamente il messicano a dare il meglio di sé per confermare il suo sedile in Red Bull anche per l’anno prossimo.

Sergio Perez è riuscito finalmente a tenere teste al suo compagno di squadra, qualificandosi secondo con un gap di soli +0.066. Domani, con l’incognita pioggia tipica di Suzuka, per il pilota numero #11 sarà fondamentale portare a termine una partenza senza intoppi per potersi assicurare il podio e la lotta per la vittoria con Verstappen qualora ci dovesse essere la possibilità. L’obiettivo per il messicano è realizzare una stagione all’altezza delle aspettative della Red Bull per poter confermare il suo sedile anche per la prossima stagione in quanto il suo contratto è in scadenza al termine dell’anno.