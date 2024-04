F1. Qualifiche Gran Premio del Giappone 2024: la cronaca in diretta

Nelle tre sessioni di prove libere, in realtà solamente due in quanto nessun pilota è sceso in pista per le FP2 data la scrosciante pioggia di ieri, la Red Bull ha evidenziato di essere tornata in forma smagliante, soprattutto con il giro secco di Max Verstappen. Segue a ruota anche il suo compagno di squadra Sergio Perez. Possiamo dire che i campioni del mondo di Milton Keynes si siano nettamente scambiati i ruoli con la Scuderia Ferrari della scorsa stagione, Infatti, il team di Maranello ha faticato e non poco a trovare la quadra per il time attack per le qualifiche, che avranno il via alle 08:00 italiane, mentre il passo gara sembra essere decisamente promettente, soprattutto se confrontato con quello dei diretti avversari, ovvero Red Bull, Mercedes, McLaren ed Aston Martin. Charles Leclerc, sceso in pista con un casco in memoria di Jules Bianchi, a dieci anni dal tragico incidente di Suzuka, si è lamentato con la squadra tramite i team radio di non esser riuscito a testare una conformazione di ala anteriore diversa, che avrebbe potuto permettergli di realizzare un tempo migliore rispetto al decimo segnato nelle FP3.