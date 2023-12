Quello sull’Andrea Moda è il documentario a tema F1 che dovete vedere in queste vacanze

Contratti firmati in un nightclub, una monoposto di Formula 1 che gira per le stradine delle Marche , hotel che cadono a pezzi in cui vengono ospitati i piloti per i GP, sponsor locali che non danno una lira per comparire sulla vettura, tute completamente nere con cerniere e camicie alla coreana al posto delle polo: benvenuti nel mondo dell’Andrea Moda Formula, la scuderia più pazza della storia della F1. Un team ormai leggendario, la cui parabola, durata meno di una stagione, è raccontata in un documentario noleggiabile su Vimeo .

Imponente, robusto, con la passione per chiodi di pelle e camicie improponibili, Sassetti non poteva che farsi notare all’interno del paddock. E alcuni tentativi di insubordinazione, come la causa intentata contro la FISA per la bocciatura rimediata nella prima gara stagionale a Kyalami e il trasporto per conto proprio dei materiali verso il Messico, lo resero inviso al numero uno della F1 di allora, Bernie Ecclestone. Era già diventato una pecora nera, e la situazione era destinata a peggiorare con il passare delle gare.

Per spiegare la storia dell’Andrea Moda non si può che cominciare dall’uomo che le ha dato vita. Andrea Sassetti , imprenditore marchigiano che, un giorno all’inizio degli anni Novanta, decise di creare una sua scuderia in F1 con i proventi della vendita delle calzature prodotte dalla sua azienda. Comprò le monoposto della Coloni, i motori Judd e mise insieme una scuderia fatta anche di meccanici locali, per presentarsi sullo schieramento nel 1992. Come andrà a finire la storia il documentario lo svela subito: mesi più tardi, a Spa, Sassetti sarebbe stato arrestato.

La stessa Andrea Moda attirò l’attenzione, anche se per i motivi sbagliati. Dapprima in pista con la vecchia Coloni, avrebbe poi sfruttato un vecchio progetto originariamente sviluppato dalla Simtek per BMW. Dopo i primi due viaggi a vuoto per GP non disputati, i due piloti Alex Caffi ed Enrico Bertaggia gettarono la spugna. Furono sostituiti da Perry McCarthy, futuro Stig di Top Gear che all'epoca non aveva nemmeno la licenza, e Roberto Moreno, che aveva accettato solo a patto di farsi pagare subito in contanti. In Brasile Moreno si ritrovò senza freni, mentre a Barcellona McCarthy colse il record per la pre-qualifica più corta di sempre, percorrendo la bellezza di 2,25 metri prima che la monoposto si fermasse.

L’episodio più eclatante, prima della deflagrazione del team, occorse a Silverstone, quando sulla monoposto dovettero essere montate le rain con 30 gradi e il solleone estivo. Sassetti non aveva pagato Goodyear, il fornitore di pneumatici dell’epoca. In Canada l’Andrea Moda non corse: non c’erano i motori. In questo contesto fantozziano, arrivò il miracolo a Montecarlo: Moreno riuscì a qualificarsi per la gara. Avrebbe inanellato solo 11 giri, perché il motore Judd non era preparato per disputare più di una quarantina di chilometri.