Abarth Days 2019, il 5 e il 6 ottobre il raduno del 70° dello Scorpione

Il 5 e il 6 ottobre è in programma a Milano Abarth Days 2019, il più grande raduno europeo dello Scorpione, occasione in cui si potranno festeggiare i 70 anni del marchio, nato nel 1949. Ospitata nel nuovo e avveniristico MIND (Milano Innovation District) la due giorni sarà ancora più ricca di attività. Test drive in pista e su strada con la propria Abarth o al fianco di un pilota collaudatore Abarth; fiumi di adrenalina nel taxidrive sul sedile passeggero della plurivittoriosa 124 rally; expo vetture attuali e storiche per conoscere i segreti e rivedere le auto che hanno fatto la storia del brand insieme agli esperti di Abarth; area acrobatica dove gli stuntman si esibiranno in numeri estremi sulle loro bmx; aree gaming per i più grandi e kids per i più piccoli.

Tra le maggiori novità di questa edizione vi è certamente la spettacolare pista lunga circa 3 km – realizzata all’interno del nuovo Parco della scienza, del sapere e dell’innovazione – e caratterizzata da un esaltante susseguirsi di rettilinei, curve e tornanti che consentirà di gustare le doti di handling e performance caratteristiche di tutte le Abarth. Un’occasione imperdibile per i fan che parteciperanno all’evento a bordo della propria Abarth, pre-acquistando on-line il relativo biglietto, ma anche per coloro che vorranno provare una delle nuove vetture della gamma Abarth “70° Anniversario” o vestire i panni del co-driver a bordo della 124 rally, seduti di fianco ad un pilota professionista.

Inoltre, su un tracciato specifico si potrà diventare un navigatore, ruolo cruciale nei rally, sedersi al suo posto e, con alla guida un vero pilota, provare le performance della potente Abarth 124 Rally, vincitrice della FIA R-GT CUP per il secondo anno consecutivo. Inoltre, in un’altra area dell’Abarth Days 2019, gli istruttori di guida Abarth, avvalendosi di auto equipaggiate di skid-car che simulano situazioni di scarsa aderenza, insegneranno ai partecipanti come controllare improvvise sbandate del retrotreno in tutta sicurezza.

Nell’area entertainment, poi, sarà possibile utilizzare simulatori di guida, sfidarsi reciprocamente con le Abarth radiocomandate o assistere ad acrobatiche sessioni di Bike Trial, BMX Flatland e Parkour. Il tutto “accompagnato” da musica travolgente, luoghi per ristorarsi con street-food e stand dove acquistare merchandising e una selezione degli “Abarth Authentic Accessories powered by Mopar”. Ovviamente non mancheranno le vetture storiche dello Scorpione, a conferma di quel fil rouge che unisce passato e presente del marchio.

Sono disponibili diverse tipologie di biglietti per l’evento con prezzi a partire da 10 euro (maggiori informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito dedicato).