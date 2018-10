Allagamenti a Palermo e Catania, traffico in tilt

Da ieri una vortice ciclonico sta insistendo tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia attirando a sé correnti più fresche ed instabili con pesanti ripercussioni su diverse regioni del Sud. I rovesci e i temporali hanno già riversato al suolo ingenti quantità d’acqua come ad esempio a Palermo dove son caduti fino a 80 millimetri. Per rendersi conto dell’eccezionalità dell’evento basti pensare che mediamente è la stessa quantità d’acqua che cade durante l’intero mese di Ottobre concentrata però in pochissime ore. Piogge intense hanno interessato anche le province di Catania, Ragusa e buona parte della Calabria specie i settori montuosi e il lato ionico dove si registrano cumulate oltre i 100 millimetri di acqua.

Situazioni critiche a Palermo e Catania dove le piogge abbondanti hanno causato allagamenti con ripercussioni e disagi al traffico. La situazione poi è tornata sotto controllo nella mattinata di oggi.

Per le prossime ore la Protezione Civile ha diramato l’allerta per condizioni meteorologiche avverse con il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche su alcuni settori della Sardegna Orientale, Sicilia, Calabria ionica, Puglia e Basilicata. Infatti il vortice ciclonico è ancora attivo e pronto ad investire nuovamente le Regioni del Sud. La situazione potrebbe diventare critica a partire dal pomeriggio di oggi Giovedì 4 quando nuclei temporaleschi in risalita dal mare interesseranno dapprima la Sicilia, in particolare le province centro-orientali di Enna, Agrigento, Siracusa, Ragusa e Catania. Poi successivamente sarà il turno della Sardegna, ed infine il maltempo si estenderà anche a Calabria, Campania, Puglia e Basilicata.