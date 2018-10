Anas: a settembre, traffico in aumento in Italia

Ovviamente in calo rispetto ad ad agosto, quando si concentrano le partenze ed i ritorni per le vacanze, con riduzione del 4% per numero di veicoli totali, a settembre il traffico sulla rete viaria italiana è tornato a crescere nel confronto con il 2017: +3% totale, con punte di massima crescita per i volumi giornalieri sul Grande raccordo Anulare di Roma per veicoli privati e mezzi pesanti, a loro volta in crescita del 12% rispetto da agosto 2018 su tutta la rete.

La consueta attività di monitoraggio svolta a Anas sulla rete stradale e autostradale di oltre 27 mila km da lei gestita, mostra nel confronto con settembre 2017 un aumento del traffico su tutto il territorio: +3% al Nord, +2% al Centro, +4% al Sud e in Sardegna, +1% in Sicilia.

Rispetto ad agosto, settembre registra il fenomeno dei rientri dalle vacanze che determina un aumento dei flussi soprattutto al Nord (+4%) e alCentro (+2%); al contrario, al Sud e Sicilia e Sardegna, caratterizzate da un’alta incidenza dei flussi di traffico del periodo estivo, si ha una flessione del 15%, 12% e 2%.

Settembre, dopo i blocchi del mese di agosto, segna la crescita nel segmento dei mezzi pesanti con un +12%, con un picco del 17% al Nord e del 13% al Centro. Seguono con un +10% il Sud, la Sicilia e la Sardegna.

Diminuisce, al contrario, dell’1% il traffico pesante rispetto a settembre 2017 su tutta la rete, ma cresce al Sud (+2%) e in Sardegna (+6%).

Il massimo volume giornaliero è stato rilevato sul GRA di Roma giovedì 27 settembre, con 162.567 veicoli totali; nello stesso giorno, il GRA è anche la strada con il maggior passaggio di mezzi pesanti, con ben 9.337 veicoli in transito.