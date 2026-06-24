Carburanti, stop allo sconto sulle accise dal 3 luglio: il diesel sfiorerà i 2 euro?

A partire dal prossimo 3 luglio 2026, fare il pieno costerà di più. È infatti in scadenza il taglio delle accise sui carburanti, e l'esecutivo appare orientato a non prorogare la misura. La decisione, che si rifletterà immediatamente sui prezzi al distributore, si inserisce in un quadro politico e internazionale complesso, generando un dibattito acceso anche all'interno della stessa maggioranza.

La linea dettata dai vertici economici del Governo sembra tracciata: l'intervento calmieratore non è più ritenuto necessario. A confermarlo è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che intervenendo all'evento 'Il giorno della verità' ha spiegato in modo netto la posizione del dicastero: "Gli interventi sulle accise vanno a esaurirsi perché la bonaccia della pace ha generato un calo dei prezzi alle stazioni di servizio. Non è più necessario nella situazione attuale, che mi auguro in miglioramento".

Una tesi, legata al recente allentamento delle tensioni nello stretto di Hormuz e al conseguente ribasso delle quotazioni del petrolio, sostenuta fermamente anche dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, il quale ha ribadito l'assenza di ragioni impellenti per rinnovare lo sconto visti i prezzi in discesa.

Di tutt'altro avviso appare invece Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, che predica maggiore cautela. Secondo Pichetto Fratin, ogni decisione definitiva dovrebbe essere presa monitorando l'andamento reale delle tariffe nazionali nei giorni immediatamente successivi alla scadenza, indicando il 6 luglio (giorno di ricalcolo delle medie settimanali) come data cruciale per valutare concretamente la situazione.