Costo Bollo auto: il calcolo secondo kW e tariffe, anche online

Vi abbiamo già parlato del bollo auto nelle guide di automoto.it, ma le domande spesso frequenti riguardo a una vettura, sono: “come si calcola il bollo di quell’auto?” o “quanto costa il bollo?”. In primis va ricordato che il bollo auto è la tassa automobilistica obbligatoria e che non ha un costo fisso.

Le tariffe del bollo auto variano secondo il luogo di residenza, la potenza e la classe d'inquinamento dell'auto stessa. Tolti alcuni casi, come le persone che possono avvalersi della Legge 104 e rientrano in certi limiti di reddito, o le vetture storiche certificate piuttosto che le elettriche e le bifuel (veicoli con bollo ridotto o esentato, ma solo in alcune zone) il classico bollo auto si calcola precisamente sulla singola vettura.

Per sapere in fretta quanto costa il bollo auto, si possono anche usare App e calcolatori online. Occorre inserire il tipo di veicolo, la potenza e la zona (regione / provincia) oltre che la targa.

Il calcolo del bollo auto online

Tariffe Bollo auto regione per regione

Al netto dei casi particolari sopra citati, le tariffe del Bollo auto in caso di veicolo Euro4/5/6 sono quelle indicate a seguire, per zona.

Abruzzo e Campania, pagano 3,12 € o 4,69 € per ogni kW di potenza vettura come da libretto. Il primo importo è dovuto nelle potenze fino a 100 kW, il secondo si applica per la potenza che eccede i 100 kW.

In Toscana si paga con valori di 2,71 € e 4,26 €. In Molise 2,76 € e 4,14 €. Nelle Marche 2,79 € e 4,18 €.

Ci sono poi Calabria, Lazio, Liguria e Veneto che pagano 2,84 € e 4,26 €.

Quindi un grande gruppo, con Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. In queste regioni si pagano 2,58 € e 3,87 €. Il tutto sempre riferito nel primo valore alle potenze entro i 100kW ed il secondo da applicare alle potenze eccedenti.

Il Piemonte invece usa un conteggio diverso e articolato su più gruppi, sempre secondo la potenza dell’auto di cui calcolare il bollo. Parlando sempre di veicoli Euro 4/5/6 la prima quota è analoga ad altre regioni, con 2,58 € per ogni kW ma fino a 53 kW. Si pagano poi 2,73 € per kW fra 53 e 100 kW. Quindi i due gruppi di vetture a maggior potenza, con tariffe dedicate: se si rientra nel gruppo tra 100 e 130 kW, si paga 2,79 € per i primi 100 kW e poi 4,18 € per ogni kW in più. Se invece si è nel gruppo delle auto con potenza oltre 130 kW, si pagano 2,84 € per i primi 100 kW e poi 4,26 € per ogni kW in più.

Calcolo bollo auto tramite Aci o Agenzia Entrate, usando la targa

Provincia autonoma

Ultima differenza di tariffe bollo auto in Italia, è quella delle province autonome, di Trento e Bolzano. In questi casi il bollo auto è differente secondo la potenza ma anche tra Euro 4 ed Euro 5/6. In particolare il bollo auto Euro 5-6 in Prov. aut. Bolzano si calcola con importo 2,09 € e 3,13 € per kW (rispettivamente potenze fino a 100 kW e oltre 100 kW). In Prov. aut. Trento le tariffe sono 2,06 € e 3,10 €, sempre sui due intervalli potenza. Quando invece la vettura è una Euro 4, le tariffe salgono. In Prov. aut. Bolzano si pagano 2,32 € e 3,48 € (rispettivamente potenze fino a 100 kW e oltre 100 kW). In Prov. aut. Trento 2,58 € e 3,87 €, sempre per kW e su potenze fino a 100 kW e oltre 100 kW.Per verificare con sicurezza assoluta il calcolo del bollo auto, occorre fare riferimento alle norme dell’ente locale nel quale è registrato, contando le eventuali nuove regole che nel tempo si aggiungano da parte di regioni o provincia autonoma.

Vedi anche Articoli e guide sul Bollo Auto

Sanzioni Bollo auto

Il pagamento del bollo auto è annuale, con scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello della prima immatricolazione. Non pagare il bollo auto comporta sanzioni economiche, ma se non si paga il bollo auto per più di 3 anni, si può arrivare anche alla radiazione vettura, con ritiro della carta di circolazione, della targa e cancellazione dal PRA.