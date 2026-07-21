Diesel Euro 5, la Lombardia verso la marcia indietro: il blocco del 2026 può saltare

Dopo la decisione del Piemonte, che ha trovato misure alternative per evitare lo stop ai diesel Euro 5, anche la Lombardia valuta una possibile revisione del blocco previsto dal 1° ottobre 2026. Una questione che riguarda centinaia di migliaia di automobilisti e che potrebbe cambiare ancora una volta il futuro delle auto diesel più datate

Secondo le informazioni disponibili, la Lombardia starebbe valutando soluzioni alternative per affrontare il problema dell'inquinamento senza ricorrere necessariamente al blocco dei diesel Euro 5 . Il provvedimento attualmente previsto interessa, dal 2026 , i comuni lombardi con oltre 100.000 abitanti, quindi realtà come Milano, Brescia, Monza e Bergamo . Per gli automobilisti si tratta di una prospettiva importante, considerando il numero ancora elevato di vetture diesel Euro 5 presenti sul territorio regionale. Il precedente del Piemonte dimostra però che il blocco non è necessariamente l'unica strada percorribile: attraverso interventi mirati e misure compensative capaci di garantire una riduzione delle emissioni equivalente, le Regioni possono cercare di tutelare la qualità dell'aria senza imporre un divieto generalizzato alla circolazione.

Il futuro dei diesel Euro 5 in Lombardia potrebbe essere diverso da quello annunciato finora. Il calendario attuale prevede infatti dal 1° ottobre 2026 l'introduzione di limitazioni alla circolazione nei comuni con più di 100.000 abitanti , ma la recente decisione del Piemonte riapre la discussione anche nelle altre Regioni del Bacino Padano. La Regione piemontese ha infatti scelto di puntare su un pacchetto di misure antismog alternative , evitando il blocco strutturale dei veicoli diesel Euro 5 . Ora l'attenzione si sposta sulla Lombardia , dove il tema ha un peso particolarmente rilevante per il parco auto circolante.

Il precedente del Piemonte cambia lo scenario per gli automobilisti

La decisione piemontese rappresenta un precedente significativo per il mondo dell'auto. La Regione ha aggiornato il proprio Piano regionale di qualità dell'aria, introducendo una serie di interventi alternativi al blocco strutturale. Tra le iniziative figurano incentivi per l'utilizzo di biocarburanti diesel di origine rinnovabile, interventi sulla mobilità sostenibile, sistemi di gestione del traffico e azioni rivolte anche al riscaldamento domestico e all'agricoltura. Il pacchetto, secondo la Regione, consente di ottenere una riduzione delle emissioni equivalente a quella attesa con il blocco dei diesel Euro 5. Il modello piemontese potrebbe quindi diventare un riferimento anche per la Lombardia, soprattutto in considerazione dell'impatto che un divieto avrebbe su famiglie, lavoratori e imprese che utilizzano quotidianamente l'auto per gli spostamenti.

Per gli automobilisti lombardi, al momento, la situazione resta quindi in evoluzione. Il blocco diesel Euro 5 non deve essere interpretato come un divieto nazionale valido indistintamente in tutta Italia: le regole dipendono dalle disposizioni statali, dai piani regionali e dalle eventuali ordinanze locali. La scadenza da tenere d'occhio resta quella del 1° ottobre 2026, ma il caso Piemonte dimostra che il quadro può ancora cambiare. Per chi possiede una auto diesel Euro 5, soprattutto se utilizzata quotidianamente per lavoro o pendolarismo, la scelta di sostituire il veicolo non dovrebbe quindi essere presa esclusivamente sulla base dell'attuale calendario dei divieti. Sarà fondamentale verificare nei prossimi mesi le decisioni definitive della Regione Lombardia e le eventuali misure alternative. Nel frattempo, il futuro del diesel nel Nord Italia resta uno dei temi più delicati per il mercato dell'auto: tra esigenze di riduzione delle emissioni, costi di sostituzione delle vetture e necessità di garantire la mobilità dei cittadini, la partita è ancora aperta.