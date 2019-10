DTM 2019, a Hockenheim il gran finale con le “star”

Il DTM 2019 giunge alla resa dei conti e approda sul circuito di Hockenheim per quello che è il gran finale di una stagione entusiasmante, anche se parzialmente dominata dalle Audi. Con René Rast fregiatosi della corona in occasione del più recente round del Nürburgring, a tener desta l’attenzione sarà senz’altro il confronto al vertice tra Nico Müller e Marco Wittmann, ancora in lotta per il secondo posto in campionato. Lo svizzero ha 41 punti di vantaggio sul tedesco, portacolori del BMW Team RMG. Un divario di sicuro importante. Anche se Wittmann ha al proprio attivo quattro vittorie, due in più rispetto al suo avversario, le sue speranze sono ridotte al lumicino. Da parte sua Müller si è confermato uno dei più costanti: non uno zero, due volte primo e in dieci occasioni sul podio negli otto doppi round andati fino ad ora in scena.

Team Rosberg Vs Abt Sportsline, duello in famiglia

Se Rast ha già preso tutto, ancora da definire è la classifica per squadre. Davanti c’è l’Audi Sport Team Rosberg, che punta a fare l’en-plein dopo avere conquistato il titolo Piloti. A sole 32 lunghezze (con un totale di 86 punti ancora in palio) segue l’Abt Sportsline, altra realtà che orbita intorno alla Casa di Ingolstadt, che a sua volta ha già matematicamente messo le mani sul titolo Marche.

Button e Quintarelli super "guest"

Dopo avere proclamato fino ad ora sette differenti vincitori, il DTM 2019 potrebbe riservare ancora tante emozioni. E a Hockenheim lo spettacolo sarà assicurato anche dalla presenza di alcune “star” di primo piano. Primo tra questi è Jenson Button, protagonista nel Super GT giapponese di cui lo scorso anno ha conquistato il titolo. L’ex iridato di F.1 si presenterà al via nelle vesti di “guest driver” con la Honda NSX-GT, nell’ottica della “Dream Race” che si disputerà sul circuito del Fuji alla fine di novembre, quando si sfideranno i principali protagonisti del DTM e quelli dell’analoga serie nipponica. Assieme a Button faranno la loro apparizione anche Ronnie Quintarelli, che nel Super GT ha conquistato già quattro titoli. Il veneto avrà a disposizione una Nissan, alla pari dell’altro pluricampione Tsugio Matsuda. Con la Honda ci sarà al via anche Naoki Yamamoto, mentre Nick Cassidy e Ryo Hirakawa rappresenteranno i colori della Lexus.

Le gare in Tv su DAZN

Spettacolo anche con le gare di contorno e il Tourenwagen Classic, a cui prenderanno parte alcune “icone” del calibro di Bernd Schneider, Volker Strycek, Eric van der Poele, Harald Grohs e Kris Nissen.

Il DTM scenderà in pista venerdì, in occasione dei due turni di prove libere. Sabato, alle 10.35, “via” alla prima sessione di qualifica, con Gara 1 in programma alle 13.30. Domenica, sempre dalle 10.35, semaforo verde per la Q2, con la seconda gara che scatterà ancora alle 13.30. Entrambe le gare sono in programmazione su DAZN.