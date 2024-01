Fleximan: sul Gazzettino la mappa in "real time" degli autovelox vandalizzati

Continua a colpire Fleximan, e lo fa distruggendo Autovelox sparsi in tutto il Veneto: mentre questo succede, intanto il Gazzettino.it ha pubblicato una mappa interattiva che raffigura gli autovelox abbattuti.

La leggenda colorata inoltre spiega quali sono stati colpiti una volta e quali due, potendo poi cliccare sull'icona e capire addirittura la via di dove è avvenuto l'atto vandalico.

I dati sono aggiornati al 30 gennaio 2024, e possono essere visti in calce alla notizia: si può notare anche la presenza di eventuali commenti sull'avvenuto, come con il Sindaco di Villa del Conte, Antonella Argenti, che ha detto "Non condivido questa giustizia fai da te, che però ci deve far riflettere in maniera seria".