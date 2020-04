Gli rubano la macchina e si becca una multa: succede in emergenza COVID-19

Il furto della propria macchina è costato una multa ad un automobilista veneto: l'uomo si era recato in auto a Thiene per acquistare delle sigarette e andare in farmacia, ma aveva avventatamente lasciato la vettura aperta e con una copia della chiave elettronica all'interno dell'abitacolo. Due ladri hanno prontamente approfittato della disattenzione dell'uomo e hanno trafugato la macchina.

Il 47enne proprietario della vettura si è recato dai Carabinieri per denunciarne il furto; dalle telecamere di sorveglianza della zona è stato possibile risalire all'identità dei due ladri, stranieri ma residenti a Cornedo Vicentino. Attraverso l'esame dei varchi elettronici, è stato ricostruito il percorso dell'auto rubata, una Renault: la macchina era transitata da Marano per arrivare poi a Cornedo.

I due ladri sono stati denunciati per furto di autovettura, ma non è andata bene nemmeno al conducente. L'uomo è risultato residente a Velo d'Astico, e non ha potuto giustificare lo spostamento a Thiene per validi motivi. Il risultato? Il 47enne è stato multato per aver violato le norme volte al contenimento del contagio da COVID-19.