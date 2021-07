Il video della Polizia che incastra la banda delle rapine a portavalori [assalti anche al contante dei caselli]

La Polizia stradale di Torino ha diramato il video qui riportato, che tocca il mondo dell’auto e delle autostrade: i soggetti partivano dall’Emilia su auto intestate a prestanome e giravano le autostrade, in particolare tra Piemonte e Lombardia.

Lo scopo? Non viaggi vacanza ma “lavoro”: pedinare e derubare furgoni portavalori, con a bordo “la cassa”. Il gruppo di persone poi arrestato e composto da soggetti non italiani (rom) prendeva di mira anche i veicoli con merce interessante come tabacchi e valori bollati, per rapinarli in strada.

Tra i furti accertati, quello di 200 mila euro in contanti che erano incasso dei caselli sulla A4. La polizia dopo indagini ha scovato gli autori in provincia di Reggio Emilia. Gli stessi una volta compiuto le rapine stradali e autostradali, abbandonavano auto usate per l'assalto.