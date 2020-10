Il VOLO di Diego De Gasperi alla Cividale - Castelmonte 2020 | Impressionante.

Diego DeGasperi, pluri-campione italiano nel Campionato Italiano Velocità Montagna, ne ha fatta un'altra delle sue: non contento di andare fortissimo lungo il percorso di Cividale Castelmonte ha deciso di regalare al mondo delle salite (e non solo) una delle scene più spettacolari nella storia di questo sport: un volo di una ventina di metri a 180 km/h chiuso con "stile" sul rail all'esterno della curva. Il bello è che DeGa ha chiuso la corsa con un quarto posto assoluto ed un quinto di manche a testimonianza di come ne prima ne dopo il volo abbia mollato per un solo istante il gas. Un grande pilota, un amico ed un appassionato di corse come ce ne sono pochi che merita una standing ovation anche solo per il coraggio e la simpatia di ricordare in modo allegro un momento che poteva anche essere...fatale. Evidentemente, come sottolineato da lui stesso su facebook, non era il suo momento. Ecco dalle sue parole la descrizione del leggendario volo di Cividale 2020 su Osella Zytek.

La Cividale Castelmonte 2020, al netto del volo del Dega (comunque 4° a fine gara) è andata a Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek di gruppo E2SC ha esordito nel modo migliore centrando il successo in entrambe le salite entrambi con record della gara organizzata dalla Scuderia Red & White. Il fiorentino di Best Lap ha conquistato il primato sui difficili 6.395 metri del tracciato friulano, teatro del 5° round di Campionato Italiano Velocità Montagna, in gara 1 con il tempo di 3’04”40 frantumato nella 2^ con 2’55”18. Seconda posizione per Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek LRM di gruppo E2SS, che ha accusato un gap di 6”69 dal leader ma il trentino di Vimotorsport non molla e seppur deluso, rimane in scia tricolore.