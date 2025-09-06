Jaguar Approved: l’usato certificato che profuma di nuovo [VIDEO]

Eleganza, sportività e sicurezza: con il programma Approved, ogni Jaguar usata viene selezionata e certificata secondo i più alti standard del marchio, con garanzia ufficiale fino a 24 mesi e assistenza 24/7

di Luca Labate

IG: lucalabate

FB: Luca Labate







Scopri subito tutte le Jaguar Approved disponibili Acquistare una Jaguar significa entrare in un mondo fatto di eleganza, tecnologia e piacere di guida e, con il programma Jaguar Approved, questa esperienza diventa accessibile anche nel mondo dell’usato: ogni vettura selezionata viene infatti certificata secondo i più alti standard del marchio britannico, per garantire un acquisto sicuro, emozionante e senza compromessi. Le Jaguar Approved non sono semplici auto usate: sono modelli accuratamente verificati dai tecnici della Casa, che devono superare oltre 165 controlli meccanici ed estetici prima di ricevere la certificazione. Solo così una Jaguar può tornare a brillare come il primo giorno, offrendo al cliente la sicurezza di guidare un’auto che mantiene intatta la sua anima sportiva e raffinata.

Vantaggi esclusivi del programma Approved Chi sceglie una Jaguar Approved beneficia di garanzie che vanno ben oltre l’usato tradizionale: Garanzia ufficiale Jaguar fino a 24 mesi , con chilometraggio illimitato.

Assistenza stradale 24/7 , in tutta Europa.

Finanziamenti e soluzioni personalizzate per rendere l’acquisto più flessibile.

Storia e chilometraggio certificati, per la massima trasparenza. Un insieme di servizi che trasforma l’acquisto in un vero investimento di valore, con la serenità che solo un marchio come Jaguar può offrire. Infine, uno dei punti più interessanti del programma è la possibilità di avvicinarsi al mondo Jaguar con un budget più accessibile rispetto al nuovo, senza però rinunciare a nulla in termini di stile, tecnologia e qualità. Approved, infatti, è il ponte ideale tra il sogno e la realtà: un modo intelligente per vivere ogni giorno la passione Jaguar, con la certezza di avere sempre alle spalle la solidità e l’assistenza della Casa madre. Scopri subito le Jaguar Approved disponibili e trova quella perfetta per te

