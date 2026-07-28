Los Angeles dipinge l'asfalto: la vernice che abbassa la temperatura delle strade

A Los Angeles si sperimenta il cool pavement, una speciale vernice riflettente applicata sull'asfalto per contrastare il calore urbano. Il trattamento ha già mostrato una riduzione della temperatura della superficie stradale e, durante le ondate di caldo, anche dell'aria circostante di Alessandra Marchetti

IG: @alessandra.marchettii







L'asfalto scuro è uno dei materiali che contribuiscono maggiormente all'accumulo di calore nelle città. Durante le giornate più torride, le superfici stradali assorbono la radiazione solare e la restituiscono lentamente all'ambiente, alimentando il fenomeno dell'isola di calore urbana. Per questo motivo Los Angeles ha avviato una sperimentazione basata sul cool pavement, una tecnologia che prevede l'applicazione di un rivestimento più chiaro e riflettente sulle superfici asfaltate. L'obiettivo è semplice: riflettere una maggiore quantità di energia solare e impedire che venga assorbita dal manto stradale. Una soluzione che interessa da vicino anche il mondo dell'auto, visto che potrebbe cambiare il modo in cui vengono progettate e gestite le strade nelle grandi città sempre più esposte alle ondate di calore.

Come funziona il cool pavement Il progetto ha interessato in particolare Pacoima, una delle aree più calde della metropoli californiana, dove sono stati trattati oltre 700.000 piedi quadrati di superfici scure, comprendendo strade, parcheggi, campi da gioco e altre aree pavimentate. Il rivestimento riflette la radiazione solare e riduce il calore accumulato dall'asfalto: nei test condotti nell'area di Los Angeles la temperatura superficiale delle zone trattate è risultata fino a circa 10 °F (5,5 °C) più bassarispetto all'asfalto tradizionale. Gli effetti si sono osservati anche sull'ambiente circostante: durante condizioni di caldo estremo, le aree interessate dal trattamento hanno registrato temperature dell'aria fino a circa 1,9 °C inferiori rispetto alle zone non trattate. Il risultato è particolarmente interessante perché interviene direttamente su una delle principali fonti di calore delle aree urbane densamente costruite.

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I vantaggi e i possibili limiti La tecnologia potrebbe quindi diventare uno degli strumenti per affrontare le ondate di calore e ridurre l'impatto dell'isola di calore urbana, insieme a interventi come alberature, aree verdi e superfici permeabili. Tuttavia, il cool pavement non rappresenta una soluzione definitiva e la sua efficacia dipende dalle condizioni ambientali. La maggiore capacità di riflettere la luce solare, infatti, può aumentare la quantità di radiazione ricevuta direttamente dai pedoni e influire sul comfort termico. Studi condotti anche in altre città hanno evidenziato che una riduzione della temperatura dell'asfalto non coincide necessariamente con un analogo miglioramento della percezione del calore a livello stradale. Per questo la ricerca sta valutando il cool pavement come parte di una strategia più ampia di adattamento climatico, da integrare con ombreggiamento e vegetazione. La sperimentazione di Los Angeles, però, indica una direzione interessante: in futuro, anche il colore e le caratteristiche termiche delle strade potrebbero diventare elementi importanti nella progettazione delle città.