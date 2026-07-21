Maltempo a Mantova, auto devastate dalla grandine: danni fino a 10.000 euro

La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Mantovano e altre province lombarde ha lasciato una pesante scia di danni alle automobili. Grandine, carrozzeria e cristalli sono al centro dell'allarme lanciato da Federcarrozzieri, che segnala costi di riparazione potenzialmente molto elevati e tempi di intervento sempre più lunghi

Il violento peggioramento delle condizioni meteo che ha interessato diverse aree della Lombardia ha avuto conseguenze pesanti anche per gli automobilisti. Le intense grandinate registrate nelle province di Mantova , Cremona, Lodi e Brescia hanno colpito numerose vetture parcheggiate all'aperto, provocando danni che in alcuni casi richiederanno interventi particolarmente onerosi. Secondo Federcarrozzieri , l'associazione che rappresenta le autocarrozzerie italiane , il bilancio comprende ammaccature , le caratteristiche "bolle da grandine", parabrezza e lunotti rotti e, nei casi più gravi, vere e proprie perforazioni della lamiera.

Il costo finale dipende naturalmente dall'estensione dei danni e dal modello dell'auto. Le stime in occasione di precedenti eventi analoghi indicano una forbice che può partire da circa 900-1.000 euro per interventi limitati e arrivare fino a 10.000 euro nei casi più seri , soprattutto quando la carrozzeria è stata colpita in modo esteso. La crescente frequenza degli episodi di grandine intensa rende inoltre il problema sempre più rilevante per gli automobilisti italiani.

La forza de i chicchi di ghiaccio può trasformare in pochi minuti un'auto parcheggiata in strada in un veicolo da riparare. I danni più frequenti riguardano cofano, tetto, portiere e parafanghi, con numerose ammaccature da grandine che possono richiedere lavorazioni specialistiche. A questi si aggiungono i danni ai cristalli , dai vetri laterali fino al parabrezza e al lunotto, con conseguenze immediate anche sulla possibilità di utilizzare la vettura in sicurezza.

Danni da grandine, cosa copre l'assicurazione e quanto si può aspettare

Dopo una grandinata, il primo consiglio è documentare con fotografie e video le condizioni della vettura e contattare rapidamente la compagnia assicurativa, verificando le garanzie previste dal contratto. La copertura per eventi naturalinon è infatti compresa automaticamente in tutte le polizze e può prevedere franchigie e scoperti. Anche la gestione della riparazione merita attenzione: in presenza di un numero elevato di auto danneggiate, l'afflusso contemporaneo nelle carrozzerie può allungare sensibilmente i tempi di attesa.

Le recenti grandinate che hanno interessato altre zone del Nord Italia confermano un quadro di crescente esposizione per le automobili lasciate in strada. In caso di danni, è quindi importante far valutare il veicolo da un professionista, verificare attentamente le condizioni della polizza e confrontare le modalità di ripristino prima di procedere con i lavori. Per gli automobilisti di Mantova e provincia, l'emergenza maltempo si traduce così in un conto potenzialmente molto salato, con grandine e auto danneggiate destinati a essere ancora una volta temi centrali per il settore della riparazione.