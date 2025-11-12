Mole Urbana inaugura lo stabilimento di Orbassano: nasce un nuovo paradigma della manifattura italiana

A Orbassano, alle porte di Torino, è stato inaugurato il nuovo stabilimento Mole Urbana, il progetto fondato dal designer e imprenditore Umberto Palermo che punta a ridefinire il modo di produrre automobili in Italia

Più che un semplice impianto industriale, si tratta di un laboratorio di idee, tecnologia e design dove la manifattura leggera e la mobilità elettrica diventano strumenti di rigenerazione economica e culturale.

L’inaugurazione del sito torinese segna il passaggio da un’idea visionaria a una realtà industriale concreta, sostenuta da un ampio partenariato pubblico e privato — tra cui Cassa Depositi e Prestiti, Finpiemonte, Regione Piemonte e Regione Marche. L’investimento complessivo, pari a circa 7 milioni di euro, ha permesso di riportare in vita un’area produttiva degli anni Sessanta, trasformandola in un impianto moderno, sostenibile e tecnologicamente efficiente.

Oggi, 10.000 metri quadrati di amianto sono stati sostituiti da 10.000 metri quadrati di pannelli solari, simbolo di un approccio che unisce rigenerazione ambientale e rilancio industriale. La nuova fabbrica, pensata per essere leggera, modulare e a basso consumo energetico, rappresenta il cuore operativo di un progetto che intende rivoluzionare il modo di concepire e costruire l’auto elettrica.

Mole Urbana non vuole semplicemente produrre microcar elettriche, ma reinterpretare il senso stesso della mobilità urbana. L’auto, in questa visione, non è solo un oggetto tecnologico ma un “gesto culturale”: una sintesi tra design, responsabilità e sostenibilità.

L’azienda punta a dimostrare che realizzare vetture elettriche non significa solo ridurre le emissioni, ma anche ripensare l’intera filiera produttiva in chiave economica e ambientale. Fare auto elettriche, spiegano, consente di abbattere i costi di produzione, ridurre i consumi energetici e costruire in modo più flessibile, con un impatto positivo sul territorio e sull’occupazione.