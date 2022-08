Previsioni traffico nel weekend di Ferragosto

Per chi non è ancora partito e magari è riuscito a ritagliarsi qualche giorno durante il weekend di Ferragosto, ora arriva il momento più intenso e difficile: il traffico per andare verso la località d'arrivo. Vediamo insieme allora cosa dice Autostrade per l'Italia riguardo al traffico previsto per questo fine settimana.

Sembra che oggi pomeriggio, 12 agosto, e domani mattina, 13 agosto, ci saranno i momenti più difficili per chi si metterà in marcia: differente la situazione invece domenica mattina, 14 agosto, e lunedì 15, dove è previsto bollino giallo.

Scendendo nel dettaglio, ecco la lista completa:

Venerdì 12 agosto mattina: bollino rosso pomeriggio: bollino rosso

Sabato 13 agosto mattina: bollino nero pomeriggio: bollino rosso

Domenica 14 agosto mattina: bollino rosso pomeriggio: bollino rosso

Lunedì 15 agosto mattina: bollino giallo pomeriggio: bollino giallo



I problemi spariranno il 16 agosto invece, dove è previsto un ritorno alla normalità della circolazione. I problemi però ritorneranno il 20 di agosto, giorno previsto per il rientro di chi farà qualche giorno in più di ferie, e i weekend faticheranno a tornare alla normalità almeno fino a settembre.

Per quanto riguarda le strade, al sud sembra che le più trafficate saranno la Autostrada A2 (Salerno-Reggio Calabria) e le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore. Nel Lazio il problema sembra concentrarsi sulle statali 148 Pontina e 7 Appia; il resto delle strade da evitare sono la 16 Adriatica, la 729 Sassari-Olbia e le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara.

Per il nord invece le più problematiche sembrano essere le autostrade A10 Genova-Ventimiglia e A6 Torino-Savona; previsto traffico anche sui Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli Venezia Giulia, Autostrada A5 (direzione Monte Bianco) e A9 (direzione Brogeda). Se la vostra meta è il lago infine, vi segnaliamo le SS36 del lago di Como e dello Spluga, e la SS40 del lago di Como.