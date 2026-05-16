Royal Enfield supera Ferrari: il marchio moto entra tra i brand automotive più forti al mondo

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Il mondo dei motori vive un momento di profonda trasformazione e, tra elettrificazione, nuovi mercati e strategie globali, arrivano anche sorprese inattese. Una di queste riguarda Royal Enfield, storico marchio motociclistico oggi controllato dal gruppo indiano Eicher Motors, che ha raggiunto un traguardo destinato a far discutere: il brand è stato classificato tra i più forti al mondo nel settore automotive, davanti persino a Ferrari. Il dato emerge dal report Brand Finance Automotive Industry 2026, analisi annuale che valuta solidità, reputazione e valore dei marchi automobilistici e motociclistici su scala globale. Non si tratta quindi di vendite pure o prestazioni sportive, ma della forza complessiva del brand nel mercato internazionale.
Secondo la classifica 2026, Royal Enfield ha conquistato il terzo posto assoluto tra i marchi automotive più forti al mondo, ottenendo un Brand Strength Index di 88,9 su 100 con rating AAA. Davanti restano soltanto Toyota e BMW, mentre alle spalle scivolano nomi storici come Audi e Ferrari. Un risultato che certifica la crescita impressionante del marchio indiano negli ultimi anni. Il valore del brand è aumentato del 30%, raggiungendo circa 1,2 miliardi di dollari, dimostrando come la strategia basata su identità forte, design riconoscibile e accessibilità globale stia funzionando. Royal Enfield, considerato il produttore motociclistico più longevo ancora attivo con oltre 125 anni di storia, ha costruito il proprio successo attorno al concetto di “Pure Motorcycling”, puntando su moto semplici, autentiche e dal forte richiamo emozionale.
Il sorpasso simbolico su Ferrari non significa che una moto valga più di una supercar in termini tecnologici o prestazionali. Il report Brand Finance misura invece parametri differenti: reputazione del marchio, fedeltà dei clienti, presenza globale e capacità di crescita futura. Ed è proprio su questi aspetti che Royal Enfield ha costruito il proprio vantaggio competitivo. Il marchio è oggi presente in oltre 80 Paesi con migliaia di punti vendita e una community internazionale estremamente attiva. A differenza dei costruttori premium europei, la casa indiana ha saputo intercettare la nuova domanda globale di motociclette di media cilindrata, accessibili ma ricche di carattere. Il risultato è una crescita costante dei volumi e della notorietà, sostenuta anche da collaborazioni lifestyle e progetti speciali che rafforzano l’identità del brand. Nel frattempo Ferrari continua a rappresentare l’eccellenza assoluta delle supercar e guarda al futuro con strategie legate all’elettrificazione e all’evoluzione della gamma, segno di un settore in piena ridefinizione degli equilibri globali.
Il successo di Royal Enfield racconta soprattutto un cambiamento più ampio: l’industria dei motori non è più dominata esclusivamente dai marchi europei o giapponesi tradizionali. I costruttori emergenti stanno guadagnando peso grazie a strategie globali mirate, prezzi competitivi e forte identità di prodotto. L’India, in particolare, sta diventando un protagonista sempre più rilevante nello scenario automotive internazionale. Il posizionamento di Royal Enfield tra i brand più forti al mondo rappresenta quindi non solo un risultato aziendale, ma anche un simbolo della crescita industriale del Paese. Per il mercato europeo e italiano il messaggio è chiaro: il futuro delle due ruote sarà sempre più globale, con marchi capaci di unire heritage storico, accessibilità economica e community internazionale. E oggi, almeno sul piano della forza del brand, una moto può davvero competere — e perfino superare — un mito come Ferrari.