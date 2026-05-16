Royal Enfield supera Ferrari: il marchio moto entra tra i brand automotive più forti al mondo

Il mondo dei motori vive un momento di profonda trasformazione e, tra elettrificazione, nuovi mercati e strategie globali, arrivano anche sorprese inattese. Una di queste riguarda Royal Enfield, storico marchio motociclistico oggi controllato dal gruppo indiano Eicher Motors, che ha raggiunto un traguardo destinato a far discutere: il brand è stato classificato tra i più forti al mondo nel settore automotive, davanti persino a Ferrari. Il dato emerge dal report Brand Finance Automotive Industry 2026, analisi annuale che valuta solidità, reputazione e valore dei marchi automobilistici e motociclistici su scala globale. Non si tratta quindi di vendite pure o prestazioni sportive, ma della forza complessiva del brand nel mercato internazionale.

Secondo la classifica 2026, Royal Enfield ha conquistato il terzo posto assoluto tra i marchi automotive più forti al mondo, ottenendo un Brand Strength Index di 88,9 su 100 con rating AAA. Davanti restano soltanto Toyota e BMW, mentre alle spalle scivolano nomi storici come Audi e Ferrari. Un risultato che certifica la crescita impressionante del marchio indiano negli ultimi anni. Il valore del brand è aumentato del 30%, raggiungendo circa 1,2 miliardi di dollari, dimostrando come la strategia basata su identità forte, design riconoscibile e accessibilità globale stia funzionando. Royal Enfield, considerato il produttore motociclistico più longevo ancora attivo con oltre 125 anni di storia, ha costruito il proprio successo attorno al concetto di “Pure Motorcycling”, puntando su moto semplici, autentiche e dal forte richiamo emozionale.