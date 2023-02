Sassi dai cavalcavia in Veneto: Pedemontana a rischio colpita una Range Rover

Lungo il cavalcavia numero 67 della Pedemontana Veneta, domenica 12 febbraio, dei sassi sono stati lanciati e hanno colpito un Range Rover sul parabrezza, lato passeggero.

Le tre persone nel mezzo sono rimaste incolumi, l'unico danno presente è stato quello economico. Sembra siano stati identificati gli autori dell'atto, trovati in pochi giorni.

Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, ha spiegato: "Se quelli che al momento risultano essere i presunti responsabili del terribile gesto compiuto nei giorni scorsi fossero confermati, va fatto un grande plauso alle vittime che non hanno perso tempo a denunciare e alle Forze dell’ordine che si sono subito messe al lavoro. Come ho già auto modo di dire, gesti del genere non possono che essere condannati perché di una pericolosità estrema. Non riesco a non pensare a cosa sarebbe potuto accadere se quelle pietre fossero state lanciate qualche millesimo di secondo prima o dopo. Per fortuna chi transitava in quel momento ne è uscito incolume e non siamo qui a piangere conseguenze peggiori".