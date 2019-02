Special Days Brandini: 150 auto a prezzi outlet a Firenze, Pistoia e Grosseto

Non si tratta della solita offerta. Per quattro giorni, su 150 auto nuove e KM0, prezzi outlet!

Sono gli Special Days Brandini: il Gruppo toscano, con sedi a Firenze, Pistoia e Grosseto, propone una promozione mai vista prima, che abbraccia tutti i 14 marchi automobilistici rappresentati. Da giovedì 21 febbraio fino a domenica 24 febbraio, presso tutti gli showroom Brandini, sarà possibile acquistare auto nuove in pronta consegna oppure KM0 con sconti irrepetibili. Un’opportunità unica, da non perdere: per accedervi occorre prenotare un appuntamento.

Affari limitati

Auto per tutti i gusti e per tutte le tasche: le offerte riguardano infatti tutti i modelli dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Citroën, DS, Opel, Nissan, Infiniti, BMW e Mini.

La promozione però è limitata e riguarderà solo 150 auto, fino a esaurimento. Per riuscire a conoscere tutti i modelli e sfruttare le occasioni, occorre prendere un appuntamento. Come? Cliccate qui, sul link e inserite la vostra richiesta: verrete ricontattati per accedere all’iniziativa.

Per ulteriori informazioni: 840055055.

I punti Brandini sono in Toscana

Le sedi del Gruppo Brandini

Sono molte le sedi del gruppo Brandini in Toscana, elencate tutte qui a seguire, con indirizzo e numero telefonico:

Firenze – Vendita P.le Porta al Prato, 21 - 50144 Firenze

Sesto Fiorentino (Osmannoro) – Vendita e Assistenza Via Alfred Nobel 8

Firenze – Vendita Via Giorgio Ambrosoli 30

Pistoia – Vendita Via Enrico Fermi 53

Firenze – Vendita Via Pratese 160 - 50145 Firenze

Firenze – Vendita Viale Europa 221 - 50142 Firenze

Firenze – Vendita e Assistenza Via del Cantone, 90 - 50019 Osmannoro FI

Firenze – Vendita Viale dei Mille, 142 - 50131 Firenze

Firenze – Vendita e Assistenza Via della Fonderia, 73 - 50142 Firenze

Firenze – Vendita e Assistenza Via Arturo Chiari 9/13, - 50127 Firenze

Firenze – Assistenza Via Frusa, 43/49 - 50131 Firenze

Firenze – Magazzino Ricambi Via di Castelpulci, 15/4 - 50018 Scandicci

Scandicci – Centro Consegne Viuzzo del Piscetto, 6 - 50018 Scandicci

Pistoia – Vendita e Assistenza Via Niccolò Copernico, 123 - 51100 Pistoia

Borgo a Buggiano – Vendita e Assistenza Via Ponte Buggianese, 79/81 - 51011 Borgo a Buggiano

Borgo San Lorenzo – Vendita Viale Giovanni XXIII - 50032 - Borgo San Lorenzo

Grosseto – Vendita e Assistenza Via Ambra, 41 - 58100 Grosseto

Telefono diretto unico: 840.055.055