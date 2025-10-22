Stellantis, l’AD Antonio Filosa in visita a Melfi: “Il futuro dell’automotive europeo passa da qui”

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Prima visita ufficiale a Melfi per l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che oggi ha trascorso circa sei ore nello stabilimento di San Nicola, cuore produttivo del gruppo in Basilicata.
L’arrivo di Filosa è avvenuto poco prima delle 9:00, con ingresso dal cancello B. Il manager ha presieduto una riunione tecnica in vista del lancio della nuova Jeep Compass, previsto nelle prossime settimane, per poi visitare i reparti produttivi e pranzare con gli operai alla mensa aziendale. Un gesto di vicinanza ai lavoratori che non è passato inosservato, dopo anni difficili segnati dal calo dei volumi produttivi e dall’incertezza per l’indotto locale.
Secondo le informazioni emerse, la giornata di Melfi rappresenta un passo concreto verso la ripartenza. Filosa ha confermato la centralità dello stabilimento lucano nel piano industriale del gruppo, sottolineando come la transizione verso l’elettrico debba procedere “nel segno dell’equilibrio tra innovazione e tutela del lavoro”.
Accoglienza positiva da parte delle sigle sindacali. In una nota, la Uilm Basilicata ha definito l’incontro con l’AD “significativo e strategico”, ribadendo che “il sito lucano resta un pilastro del gruppo Stellantis nel percorso di transizione industriale”. L’organizzazione metalmeccanica ha aggiunto: “Il futuro dell’automotive europeo passa da Melfi. Difendere Melfi significa difendere il lavoro, la dignità e la competenza dei metalmeccanici lucani.”
Anche l’Ugl ha espresso soddisfazione per i segnali di rilancio, pur invitando alla prudenza: “L’avvio della produzione della nuova Jeep Compass è un segnale concreto che rafforza il ruolo strategico della nostra regione – dichiarano Florence Costanzo e Giuseppe Palumbo –, ma il 2026 si preannuncia un anno sfidante. È essenziale garantire continuità e rafforzare il progetto Melfi in un contesto competitivo in costante evoluzione.”
Lo stabilimento di San Nicola di Melfi, tra i più moderni d’Europa, sarà al centro del piano di riorganizzazione di Stellantis in Italia. Oltre alla nuova Jeep Compass, nello stabilimento lucano sono previste ulteriori piattaforme multi-energia destinate a ospitare modelli elettrici e ibridi dei marchi del gruppo.