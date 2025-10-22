Stellantis, l’AD Antonio Filosa in visita a Melfi: “Il futuro dell’automotive europeo passa da qui”

Secondo le informazioni emerse, la giornata di Melfi rappresenta un passo concreto verso la ripartenza . Filosa ha confermato la centralità dello stabilimento lucano nel piano industriale del gruppo, sottolineando come la transizione verso l’elettrico debba procedere “nel segno dell’equilibrio tra innovazione e tutela del lavoro”.

L’arrivo di Filosa è avvenuto poco prima delle 9:00 , con ingresso dal cancello B . Il manager ha presieduto una riunione tecnica in vista del lancio della nuova Jeep Compass , previsto nelle prossime settimane, per poi visitare i reparti produttivi e pranzare con gli operai alla mensa aziendale. Un gesto di vicinanza ai lavoratori che non è passato inosservato, dopo anni difficili segnati dal calo dei volumi produttivi e dall’incertezza per l’indotto locale.

Prima visita ufficiale a Melfi per l’amministratore delegato di Stellantis , Antonio Filosa , che oggi ha trascorso circa sei ore nello stabilimento di San Nicola , cuore produttivo del gruppo in Basilicata.

Le reazioni dei sindacati

Accoglienza positiva da parte delle sigle sindacali. In una nota, la Uilm Basilicata ha definito l’incontro con l’AD “significativo e strategico”, ribadendo che “il sito lucano resta un pilastro del gruppo Stellantis nel percorso di transizione industriale”. L’organizzazione metalmeccanica ha aggiunto: “Il futuro dell’automotive europeo passa da Melfi. Difendere Melfi significa difendere il lavoro, la dignità e la competenza dei metalmeccanici lucani.”

Anche l’Ugl ha espresso soddisfazione per i segnali di rilancio, pur invitando alla prudenza: “L’avvio della produzione della nuova Jeep Compass è un segnale concreto che rafforza il ruolo strategico della nostra regione – dichiarano Florence Costanzo e Giuseppe Palumbo –, ma il 2026 si preannuncia un anno sfidante. È essenziale garantire continuità e rafforzare il progetto Melfi in un contesto competitivo in costante evoluzione.”

Lo stabilimento di San Nicola di Melfi, tra i più moderni d’Europa, sarà al centro del piano di riorganizzazione di Stellantis in Italia. Oltre alla nuova Jeep Compass, nello stabilimento lucano sono previste ulteriori piattaforme multi-energia destinate a ospitare modelli elettrici e ibridi dei marchi del gruppo.