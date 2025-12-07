F1. Forte con le sue fragilità: così Lando Norris è diventato campione del mondo senza snaturarsi

Lando Norris diventa campione del mondo di Formula 1 al termine di una stagione che l'ha visto combattere prima di tutto contro sé stesso. Ma c'è molta forza nell'accettare il proprio lato vulnerabile, accogliendolo senza snaturarsi

di Diletta Colombo

TW: Twitter

IG: Instagram







Lando Norris è diventato il trentacinquesimo campione del mondo della storia della Formula 1 solo nel momento in cui si è reso conto che era perfettamente in grado di farlo. Il pilota della McLaren ha passato lungo tempo autoflagellandosi per i suoi errori, pensando e ripensando alle storture del suo percorso di crescita senza realizzare che il suo bagaglio di qualità fosse sufficiente a sostenere una lotta mondiale. Che Norris fosse naturalmente veloce non è mai stato un mistero. Il problema, semmai, era mettere insieme i pezzi nel corso dei weekend di gara

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

Norris è naturalmente portato a pensare troppo. Lo si capisce dal modo in cui risponde a domande all’apparenza semplici, ma che lo inducono a riflessioni profonde. E lo si intuiva anche dal modo in cui correva. Il peso dei suoi pensieri e l’energia spesa in uno stato di allerta perenne sfociavano in errori di valutazione nei contatti di gara, in partenze all’insegna dell’esitazione, in brividi in gare che stava conducendo con apparente solidità. E mettere insieme i pezzi diventa difficile quando si è sempre pronti a un’autocritica distruttiva. Nel momento in cui è diventato chiaro che la McLaren fosse la vettura da battere nella stagione 2025 di Formula 1, Norris si è fatto trascinare in un vortice che l’ha portato a commettere diversi sbagli, alcuni dei quali maiuscoli, come lo schianto in qualifica a Jeddah e il contatto fratricida con Oscar Piastri a Montréal. Piastri e Norris non avrebbero potuto essere più diversi di così anche se fossero usciti dalla penna di un abile scrittore: apparentemente inscalfibile il primo, vulnerabile il secondo. Umano, forse troppo per una F1 spietata, fatta di squali pronti a inghiottire la preda.

Ma qualcosa è finalmente scattato in Norris proprio nel momento in cui il suo primo titolo mondiale sembrava un miraggio, con Piastri ormai dilagato in classifica. La sorte ha voluto che Norris facesse il passo chiave verso una maggiore consapevolezza delle sue capacità proprio nel momento in cui la F1 arrivava su circuiti che l’avrebbero favorito rispetto al compagno di squadra. L’ha spiegato bene Andrea Stella, gli stili di guida di Norris e Piastri sono complementari. Il primo si esalta su piste con basso grip, riuscendo a gestire al meglio una vettura che tende a destabilizzarsi al posteriore. Il secondo nelle stesse condizioni si perde. È così che le sorti del mondiale si sono ribaltate, a favore del pilota che era sembrato più fragile tra i due papaya. E a Norris deve essere dato credito del fatto di aver resistito alla pressione di Max Verstappen, outsider di lusso che da Monza in avanti ha saputo ridare slancio alle sue speranze mondiali massimizzando i risultati ottenibili con una RB21 rivista, ma ancora perfettibile. Prima Lando si scioglieva come neve al sole di fronte alla sfrontatezza di Max. Nell’ultima parte della stagione 2025 è invece apparso meno vulnerabile.