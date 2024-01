Taglio autovelox, la nostra inchiesta: dove potrebbe colpire "Fleximan"

Gli attacchi vandalici che nei giorni e mesi scorsi hanno danneggiato gli autovelox di varie regioni del Nord Italia, in particolare in Veneto, Lombardia e Piemonte stanno diventando più frequenti e sistematici, con il taglio dei pali che ha colpito strade comunali o statali. Per ora in Veneto sono stati colpiti nove autovelox, uno in Piemonte e uno in Lombardia. Non è chiaro, ma appare poco probabile, che i vari "Fleximen" siano organizzati o in contatto fra di loro o si tratti semplicemente di spirito di emulazione e l'affiorare di una esasperazione per un impiego talvolta ritenuto ingiustificato dei misuratori di velocità per fare cassa, senza una vera motivazione legata alla sicurezza stradale.