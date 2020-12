Autotorino: con i Super Sales è Black Friday fino a Capodanno

Hai fatto tardi per gli incentivi? Ti sei perso il Black Friday? Con Autotorino c'è ancora tempo per cogliere al volo l'occasione per acquistare una nuova auto: gli sconti durano fino al 31 dicembre grazie all'iniziativa Super Sales che offre uno sconto aggiuntivo di 1.000 euro su tutta la gamma dei marchi Jeep, Toyota, Kia, Hyundai, Subaru e Mitsubishi da cumulare a quelli già praticati dalle rispettive Case.

Sono oltre 350 le vetture in promozione in pronta consegna o da ordinare con immatricolazione entro il 31 dicembre che possono essere visionate e provate nelle 51 concessionarie Autotorino in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna ed Autostar in Veneto e Friuli del più grande ed importante dealer italiano.

Extra vantaggi per te: assistenza stradale e coperture assicurative gratis

In più, oltre alla formula “Soddisfatto o Rimborsato” sempre prevista in Autotorino, ogni Cliente che a dicembre aderirà all'offerta Super Sales riceverà in omaggio una copertura completa per 12 mesi di tutele per la vettura e per la propria persona: dall’App ‘Autotorino Con Voi’ (che garantisce assistenza medica e stradale in videochiamata via app) e dal ‘Bonus Fidelity‘ (che offre un bonus al riacquisto in Autotorino in caso di perdita del veicolo per distruzione o furto), sino a specifiche coperture di danni in caso di collisione.

Come scegliere con i Super Sales Autotorino

Per valutare le offerte Super Sales di Autotorino è possibile fissare un appuntamento in sicurezza nella filiale più vicina a te, oppure contattarci in videochiamata: i consulenti Autotorino sono disposizione anche a distanza, dal primo incontro fino alla firma digitale del contratto ed alla consegna a casa della vettura.

Basta visitare www.autotorino.it, scegliere l'auto che ti interessa e mettersi in contatto con la concessionaria più vicina: ti sarà organizzato un incontro in cui ti saranno illustrati i vantaggi offerti grazie ad una struttura formata da ben 1.600 persone che lavorano per offrirti l'auto giusta ad un prezzo imbattibile.

Per ogni informazione si può contattare il numero verde 800 63 76 70 (attivo da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20 e il Sabato dalle ore 8.30 alle ore 18), via email attraverso il form che trovi su www.autotorino.it o via chat sempre sullo stesso sito.

Le concessionarie

Le 51 filiali Autotorino ed Autostar si trovano nelle seguenti province: Belluno (a Belluno), Bergamo (Bergamo, Curno), Como (Como, Luisago, Tavernerio), Cremona (Cremona, Crema), Lecco (Olginate, Valmadrera), Milano (Milano, Trezzano sul Naviglio, Corsico, Corbetta), Modena (Modena, Carpi), Novara (Novara, Gattico), Parma (a Parma), Pavia (Voghera, Vigevano, San Martino Siccomario, Cava Manara), Pordenone (a Pordenone), Reggio Emilia (a Reggio Emilia), Sondrio (Castione Andevenno, Cosio Valtellino), Treviso (Susegana, Villorba), Trieste (Trieste, Muggia), Udine (Tavagnacco), Varese (Varese, Saronno, Olgiate Olona, Induno Olona, Castellanza, Busto Arsizio), Venezia (Portogruaro), Verbania (Verbania Trobaso) e Vercelli (a Vercelli).