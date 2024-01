Ecco quando uscirà Drive to Survive, la serie Netflix sulla Formula 1

Netflix ha svelato quando sarà disponibile la nuova stagione di Drive To Survive, la serie sulla Formula 1 arrivata ormai al suo steso anno di produzione di Mara Giangregorio







Se la Formula 1 vi manca tanto e vorreste rivivere le emozioni della passata stagione non preoccupatevi troppo. Netflix ha infatti svelato quando sarà disponibile la prossima stagione di Drive to Survive. La serie tv sulla massima categoria, tra critiche e apprezzamenti, è arrivata al suo sesto anno di produzione e continua ad appassionare i tifosi in tutto il mondo, con la giusta soddisfazione da parte dei produttori.

Il colosso americano dello streaming ha annunciato che la sesta stagione di Drive to Survive arriverà sugli schermi, grandi o piccoli che siano, dei propri abbonati a partire dal prossimo 23 febbraio. Ovviamente i protagonisti saranno la Red Bull e Max Verstappen che hanno passato il 2024 a battere record su record, vincendo 19 delle 22 gare in calendario (avrebbero dovuto essere 24 ma Cina ed Imola sono state annullate). Le dieci puntate saranno pubblicate, come di consueto, circa una settimana prima dell’inizio del nuovo mondiale, proprio quando le monoposto scenderanno in pista per l’ultima giornata di test prestagionali sul tracciato del Bahrain.

L’attesa è veramente tanta dato che la docuserie è riuscita ad appassionare soprattutto i giovani, che hanno avuto modo, tramite la narrazione di Netflix, di scoprire più da vicino il mondo del motorsport e della Formula 1. Retroscena inediti, punti di vista da dietro le quinte e la vital del paddock più famoso al mondo sono la formula vincente che ha aumentato a dismisura negli ultimi anni i seguici della massima serie. Scene iconiche non sono mancate, dalla lite dell’ex team princiapal della Haas, Gunther Stainer, vera star della serie, e il pilota Kevin Magnussen, per non citare la riunione sopra le righe avuta tra TP, in particolare Toto Wolff e Christian Horner in merito all’introduzione di nuove misure di sicurezza per limitare il porpoising, di cui la Mercedes ha molto sofferto nel 2022. Non ci resta che attendere e visionare la nuova stagione sperando in nuovi meme tutti made in Formula 1.