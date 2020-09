F1. Ferrari, ecco la livrea speciale per il GP del Mugello

Livrea speciale per la Ferrari in occasione del Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 di Formula 1: per il weekend di gara che segna il 1.000 GP della sua storia nella categoria regina del motorsport, la SF1000 sfoggerà una nuance color amaranto. La stessa tonalità di rosso vantata dalla prima vettura schierata dalla Rossa in F1, la 125 F1, nel Gran Premio di Monaco il 21 maggio del 1950. 70 anni dopo, la Ferrari continua la sua storia in F1, pur navigando in acque turbolente, vista la stagione difficile che sta affrontando.

Anche Charles Leclerc e Sebastian Vettel sfoggeranno delle tute dedicate nel GP numero 1.000 della storia Ferrari, sperando di rifarsi del weekend nero di Monza, in cui il primo è finito a muro alla Parabolica e il secondo si è ritirato per un problema ai freni. In ogni caso, il GP della Toscana Ferrari 1000 sarà reso ancora più speciale dal fatto che si corra sulla pista di casa della Ferrari - il Mugello è di proprietà della scuderia di Maranello dal 1988 - ma anche dalla presenza di 2.880 spettatori sugli spalti.

Ma le celebrazioni per i 1.000 GP della Rossa interesseranno anche Firenze, con un evento speciale nel cuore del capoluogo toscano. Ai tifosi della Rossa, poi, converrà tirare fuori i fazzoletti domenica, visto che prima della gara una Ferrari F2004 guadagnerà la pista del Mugello per un giro molto speciale. Alla guida Mick Schumacher, il figlio di Michael, colui che vinse l'ultimo titolo mondiale della sua sfolgorante carriera proprio con la F2004. Non poteva essere che lui, in assenza di papà Schumi, a mettersi al volante di questa monoposto così speciale.